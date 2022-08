Nathalie Simard dénonce une fausse nouvelle à son sujet

Nathalie Simard a voulu remettre les pendules à l'heure après que son identité a été utilisée pour des arnaques frauduleuses.



Un peu plus tôt cette semaine, la chanteuse, en vacances, est sortie de sa pause des réseaux sociaux pour s'adresser à ses nombreux abonnés et appeler à la vigilance.



C'est que, comme pour bien d'autres artistes, son identité et sa notoriété ont été utilisées par des gens malintentionnés dans le but de vendre des produits soi-disant «miracles» pour la perte de poids.



«Y a des gens pas de vie qui ont zéro bienveillance qui se servent de ma notoriété, du personnage public que je suis, pour supposément vendre des produits amaigrissants, des coupe-faim. C'est faux! Ce n'est pas vrai!» a-t-elle lancé, visiblement irritée, rappelant que, comme elle l'a déjà répété dans son magazine Simplement bien avec Nathalie, il n'existe pas de produits miracles pour la perte de poids.



«Je voulais vous mettre en garde de ne pas croire toutes ces ventes de pilules amaigrissantes que j'aurais supposément prises pour perdre du poids. Je le répète, j'ai eu la chirurgie bariatrique il y a de cela 3 ans et quelques mois. C'est pour ça que j'ai perdu 105 livres, et pas parce que j'ai pris des pilules pis des coupe-faim. Ça n'existe pas, ne vous laissez pas prendre», a-t-elle renchéri, rappelant qu'elle ne s'associerait jamais à des produits de la sorte.



Par le passé, plusieurs autres artistes, comme Michel Charette, Debbie Lynch-White, Laurent Paquin, Phil Roy et Ariane Moffatt, pour ne nommer que ceux-ci, ont pris la parole afin de prévenir le public.



Le message est passé!



