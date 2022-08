Voici la bande-annonce bouleversante du documentaire sur la mort de Marie-Soleil Tougas

Le 10 août 1997, la comédienne Marie-Soleil Tougas et le cinéaste Jean-Claude Lauzon embarquent à bord d’un avion pour, malheureusement, ne jamais en revenir.

Courtoisie

La mort de ce couple a bouleversé le Québec.

Le 9 août prochain, 25 ans après la tragédie, le documentaire Marie-Soleil et Jean-Claude: Au-delà des étoiles sortira enfin.

Une première bande-annonce est disponible et on en a des frissons.

En plus de la bande-annonce, Vrai a publié ce message qui explique le documentaire:

«Les proches de Marie-Soleil Tougas et de Jean-Claude Lauzon se rappellent les événements entourant l’accident tragique. Le documentaire vous replongera dans l’univers de la télé et du cinéma québécois des années 80 et 90.»

Nous aurons la chance d’en découvrir plus sur ce triste accident dans quelques jours, à partir du 9 août sur Vrai.

Le documentaire, Marie-Soleil et Jean-Claude : Au-delà des étoiles, sera déposé sur Vrai dès le 9 août prochain.

