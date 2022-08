John Travolta réagit avec émotion au décès d'Olivia Newton-John

L'acteur John Travolta a publié un hommage court mais touchant à sa partenaire de Grease Olivia Newton-John, sur Instagram, à la suite de l'annonce de son décès, lundi après-midi.

La chanteuse et actrice a en effet rendu l'âme lundi matin à son ranch du sud californien, ce qui a semé une vague d'émoi et de tristesse sur les réseaux sociaux.

L'homme avec lequel elle a partagé son plus grand succès, John Travolta, a été l'un des premiers à réagir.



«Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous te reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t'ai vue et pour toujours! Ton Danny, ton John!», a écrit l'acteur de Pulp Fiction.



Après le succès de Grease en 1978, Travolta et Newton-John avaient de nouveau partagé la vedette dans le film Two of a Kind en 1982, mais le film avait été un échec commercial.

Ils avaient par la suite travaillé ensemble sur un album de Noël intitulé This Christmas et paru en 1982, dont les bénéfices étaient versés à The Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre et à la Jett Travolta Foundation.

