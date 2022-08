Olivia Newton-John en 9 moments emblématiques

Lundi, on apprenait le décès de l’actrice et chanteuse Olivia Newton-John, alors qu’elle n’avait que 73 ans.

• À lire aussi: Olivia Newton-John est décédée à 73 ans

Depuis les années 70, l’Australienne a diverti les foules avec des performances mythiques dont on parlera encore dans de nombreuses années.

Soulignons sa mémoire en revisitant des moments forts de son parcours:

1. If Not For You

C’est grâce à cette chanson en 1971 que le public a découvert la jeune femme de 23 ans.

2. Have You Never Been Mellow

Quelques années plus tard, en 1973, Olivia revient en force avec ce succès monstre.

3. I Honestly Love You

En 1974, elle enregistre ce qui deviendra une de ses chansons signature.

4. Hopelessly Devoted to You

En 1978, elle joue aux côtés de John Travolta dans le classique Grease, qui allait devenir un des films les plus aimés de l’histoire.

5. Summer nights

Rajoutons quand même un autre succès de Grease. Même si vous savez qu’il y en a d’autres.

Celui-ci est devenu un classique des karaokés.

6. Xanadu

Deux ans après Grease, Olivia tient le rôle principal dans l’audacieux opéra rock Xanadu. Elle interprète avec brio la pièce titre composée par ELO.

7. Physical

En 1981, Newton-John réussit une fois de plus à se réinventer en faisant paraître cette pièce emblématique des années 80. Physical a passé dix semaines au sommet du Billboard, devenant ainsi son plus gros succès en carrière.

8. Take a chance

En 1982, Olivia et John Travolta se retrouvent pour la comédie romantique Two of a Kind. Ils chantent encore la chanson thème du film. Le duo restera ami pour les prochaines 40 années.

• À lire aussi: John Travolta réagit avec émotion au décès d'Olivia Newton-John

9. A Mom for Christmas

En 1990, Olivia fait le saut au petit écran pour le film télévisé A Mom For Christmas, qui deviendra un classique du temps des fêtes.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s