Il oublie de fermer son micro et insulte gratuitement son collègue durant une rencontre Zoom

Tout le monde a déjà trouvé un de ses collègues stupides. Même l’auteur de ces lignes. Par contre, il n’oserait jamais le dire durant un meeting, de peur que son collègue Frédéric Guindon ne l’entende.

C’est un des avantages majeurs d’avoir ses rencontres via visioconférence. On peut insulter nos collègues sans retenue et ils ne le sauront jamais.

Mais il faut d’abord s’assurer que son micro est bel et bien fermé.

Dans une vidéo apparue sur le web, on peut voir un extrait d’une rencontre virtuelle pendant laquelle un des participants oublie cette règle de base.

Alors que son collègue parle, on entend un de ses collègues dire «mon dieu, quel idiot».

Les autres participants semblent choqués de la remarque. Le coupable apparaît alors à l’écran et on peut voir qu’il n’est pas «fier de sa shotte». On pourrait même dire qu’il a l’air honteux.

Nous espérons qu’il a appris sa leçon et que la prochaine fois il vérifiera que son micro est bel et bien fermé.

