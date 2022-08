La gagnante de l’île de l’amour 1 se fait voler son compte TikTok et elle est fâchée

La gagnante de l’île de l’amour 1 est en beaux fusils! Malheureusement pour elle, son compte Tiktok a été volé.

• À lire aussi: L'île de l'amour: Arielle nous donne des nouvelles de sa vie amoureuse

• À lire aussi: Les gagnants de l’île de l’amour annoncent encore leur séparation

Arielle, qui avait remporté les grands honneurs avec Benjamin en 2021, a publié en story sur Instagram qu’un pirate aurait pris le contrôle de son compte Tik Tok qui, selon elle, n’avait de toute façon aucune notoriété que ce soit...

En effet, le compte en question a environ 3000 abonnés. C'est beaucoup plus que celui du Sac de chips, mais c'est vrai que c'est pas immense non plus.

Arielle dit que ça aurait pu arriver à n’importe qui, mais ça tombe sur elle. «Certaines personnes de Montréal ont pas de vie.»

Capture d'écran

Capture d'écran

La gagnante de l’île de l’amour saison 1 assure à ses abonnées qu’elle en créera un nouveau prochainement.

Ne soyez donc pas surpris si vous voyez un intrus sur son compte.

Suivez le Sac de chips sur TikTok!:

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s