Marie-Chantal Toupin a des gros problèmes de toilette à cause de la pluie

On a eu droit à de la pluie dans la nuit de lundi à mardi et ça a fait du bien, mais pas pour tout le monde.

On n’avait pas eu de nouvelles de Marie-Chantal Toupin depuis un moment et on commençait à penser que sa sortie entre chums de fille avait dérapé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a juste un problème avec la toilette de sa roulotte.

La chanteuse a publié une vidéo sur Facebook où elle explique que sa toilette «coule comme le Niagara» à cause de la pluie battante à l’extérieur.

«Checkez ça, checkez ça, checkez ça», comme dirait Marie-Chantal.

À bout de nerfs, elle dit avoir fermé toutes les sources d’eau dans sa roulette mais que la toilette coule toujours. Elle ajoute devoir flusher toutes les 5 minutes.

Elle demande de l’aide à ses abonnés en souhaitant que quelqu’un règle son problème et qu’elle puisse aller se coucher.

Marie-Chantal Toupin a finalement réussi à régler son problème le lendemain en changeant tout simplement de toilette. On aurait voulu lui conseiller un plombier ou quelqu’un qui s’y connaît mais pas le temps de niaiser avec elle.

Elle dit aussi devoir maintenant mettre des talons hauts quand elle va faire ses besoins parce que sa toilette est trop haute.

Maudit bordel....

