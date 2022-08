L'influenceur aux propos misogynes: le dangereux Andrew Tate

Tout le monde parle de l’influenceur Andrew Tate, et pas pour les bonnes raisons. Bien que ses propos misogynes sont dénoncés sur les réseaux sociaux, l'influenceur parvient à séduire de jeunes hommes, ce qui est une bien mauvaise nouvelle.

• À lire aussi: Tommy Lee choque en montrant son gros pénis sur Instagram

• À lire aussi: Un policier de Montréal fait le party avec une influenceuse sur TikTok et se retrouve dans l’eau chaude

Voici ce qu'il faut savoir sur le controversé tiktokeur.

Qui est Andrew Tate?

Andrew Tate est un ancien kickboxeur. En 2016, il a été expulsé de la version britannique de la téléréalité Big Brother, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on pouvait le voir frapper une femme avec une ceinture. Après son expulsion, lui et la femme ont affirmé que c’était consensuel.

L’année suivante, l’homme de 35 ans a tweeté − avant d’être banni de la plateforme − que la dépression «ce n'est pas réel» et que les victimes de viol devraient «porter une part de responsabilité». Il y aurait aussi tenu des propos racistes et homophobes.

Sur TikTok, ses vidéos dans lesquelles il tient des propos controversés cumulent 11,6 milliards de vues. Dans l’une d’elles, il affirme préférer les femmes de 18 et 19 ans à celles de 25 ans, parce qu’elles ont eu moins de relations sexuelles et qu’il peut «mettre son empreinte» sur elles plus facilement.

À la suite d’allégations d’abus et pour échapper à de possibles accusations de viol, Andrew Tate a déménagé en Roumanie.

«Je ne suis pas un violeur, mais j’aime l’idée de pouvoir faire ce que je veux. J'aime être libre», a-t-il affirmé dans une vidéo.

En 2021, Andrew Tate a fondé Hustlers University, une plateforme sur laquelle il donne des formations à de jeunes hommes sur les finances personnelles, la gestion d’entreprises et la cryptomonnaie. L’influenceur prétend que plus de 100 000 personnes seraient membres de son groupe.

La misogynie, encore et toujours

La popularité d’Andrew Tate, qui ne cesse d’augmenter sur les réseaux sociaux, est la preuve que la misogynie est toujours bien présente dans nos sociétés, soutient la doctorante en philosophie de l’Université Laval Marie-Anne Casselot.

«On pense que les milléniaux et la génération Z sont plus progressistes, mais c’est faux, c’est une illusion», regrette-t-elle.

«Cet influenceur, c’est juste une version 2022 de tous les autres types de misogynes qui ont existé. Ce n’est pas nouveau de tenir ces propos», lance Marie-Anne Casselot.

Ce qui est nouveau, toutefois, c’est la manière de partager ses idées.

«Des Andrew Tate, ça a toujours existé, mais avant, le public auquel ça parlait, il était tout seul chez eux et on ne le voyait pas, c’était des loups solitaires. Maintenant, ils ont trouvé leur meute», explique l'experte en médias socionumériques Laurence Grondin-Robillard.

Populaire les jeunes hommes

L'algorithme hautement efficace de TikTok permet justement à Andrew Tate de rejoindre son public.

Et le plus inquiétant, c'est que ses idées «dégradantes pour les femmes et qui sont contre l’égalité» semblent plaire à de jeunes hommes, souligne Marie-Anne Casselot.

@bffspod Andrew Tate gives his thoughts on having multiple partners ♬ original sound - BFFs Pod

Laurence Grondin-Robillard souhaiterait voir TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux en faire davantage pour s'attaquer aux propos haineux et misogynes que partagent certains de leurs usagers.

De tels propos sont susceptibles d'interférer dans les relations que ces jeunes hommes entretiendront avec les femmes, en plus de contribuer à la banalisation de la violence envers les femmes.

Qu’est-ce qu’on peut faire?

Lorsque vous voyez des contenus haineux ou misogynes, vous pouvez les signaler à TikTok ou à Instagram.

«Plus il y aura de signalements et plus il y aura de vérifications et de “rapports d’évaluation” et plus il y aura de chances que cela soit détecté comme contenu problématique», indique Laurence Grondin-Robillard.

Ce qui est encore plus efficace: se retenir de commenter. Même si les propos d’Andrew Tate vous enragent, ça ne sert à rien de répliquer dans les commentaires, puisque plus une publication suscite de l’engagement (commentaires, mentions «J’aime», etc.), plus elle risque de circuler.

Et pour les parents d'ados, prenez le temps d'expliquer à vos enfants que de tels propos ne sont pas acceptables et qu’il ne faut pas les banaliser.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s