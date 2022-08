France Castel retient ses larmes en parlant de sa fille à Maripier Morin

France Castel a vécu toute la gamme des émotions lorsqu’elle s’est présentée au micro de Maripier Morin.



Invitée à participer au plus récent épisode du balado Grains d’espoir de Maripier Morin et Angelo Rubino, l’actrice de 77 ans a évidemment abordé le thème des dépendances, mais plus principalement le sujet du concept de «rigoureuse honnêteté».

• À lire aussi: France Castel se confie au sujet de son seul et unique regret



Resplendissante, Castel a charmé ses hôtes avec ses anecdotes savoureuses et ses interventions remplies de sagesse.



C’est cependant lorsqu’elle a eu à parler de sa fille qu’elle a vécu les émotions les plus fortes.

À deux reprises pendant l’entretien d’un peu moins d’une heure, celle qui a aussi enregistré plusieurs albums dans les années 1970 a dû retenir ses sanglots.



D’abord à 17:14, elle contient ses larmes et prend une pause lorsqu’elle évoque des souvenirs désagréables qui ont refait surface après la naissance de sa fille.

• À lire aussi: France Castel sublime en bobettes et talons hauts

Puis, un peu plus tard vers 25:04, elle change d’humeur du tout au tout, encore une fois, lorsqu’elle se met à parler de sa fille.



«Elle aussi a de graves problèmes. Elle vit pas ici...mais tsé, chacun son chemin», dit Castel visiblement très émue, sans préciser la nature des problèmes vécus par sa fille.



Le reste de l’entrevue se déroule sans autre moment d’une telle intensité, mais demeure néanmoins très intéressant, compte tenu du parcours rempli d’embûches de France Castel.

• À lire aussi: Maripier Morin révèle à Sophie Grégoire qu’elle a souffert de nombreuses dépendances dont à Uber Eats

«Je travaille [encore] parce que je veux représenter ma catégorie d’âge», lance-t-elle vers la fin. «Je trouve ça important qu’on existe.»



Et il n’y a pas à dire: elle le fait admirablement bien.

Le balado Grains d’espoir mettant en vedette France Castel est disponible sur YouTube et sur la plupart des autres plateformes.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s