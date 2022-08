Mindy Kaling réagit aux rumeurs voulant que B.J. Novak soit le père de ses enfants

Ceux qui sont fans de longue date de The Office savent que Mindy Kaling et B.J. Novak ont une relation particulière.

En plus d’avoir tous les deux travaillé sur l’écriture de la série culte, la paire a aussi interprété le couple toxique constitué de Kelly et Ryan.

Ils se sont aussi fréquentés brièvement durant le tournage de The Office.

Après la fin de la série, les deux sont restés de bons amis, au point où B.J. est le parrain de Katherine et Spencer, les deux enfants de Mindy.

Évidemment, le passe-temps préféré des internautes est de créer des rumeurs, donc ça n’a pas été long avant que certains commencent à croire que l’acteur et auteur serait dans les faits le père des enfants.

Même si ces rumeurs circulent depuis déjà un certain temps, ni l’un ni l’autre des principaux intéressés n’avait, à date, réagi aux rumeurs.

Mais dans une récente entrevue accordée à Marie Claire, la femme de 43 ans s’est fait demander comment elle vivait avec le potinage.

«Ça ne me dérange pas», a répondu l’auteure et comédienne.

«Il est tellement un bon parrain pour mes deux enfants. Ils ont tellement une belle relation. À date, [les rumeurs] n’ont pas affecté mon bonheur, ça n’a pas affecté ni mes enfants, ni B.J.»

«Si c’est ça qu’il faut pour titiller les gens, je l’accepte», a ironisé Mindy.

L’identité du géniteur des enfants a toujours été un mystère. Dans une entrevue de 2019, Kaling a affirmé que c’était une question personnelle et qu’elle ne dévoilerait pas son identité avant d’avoir eu la chance d’en parler à ses enfants.

