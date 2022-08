Guillaume Latendresse a ENCORE pêché un maudit gros poisson en Gaspésie

Fidèle à son habitude, l’ancien hockeyeur devenu podcasteur et analyste Guillaume Latendresse est allé à la pêche cet été et n’est pas revenu bredouille.



Une publication sur son compte Instagram le montre en compagnie d’amis, de son fils, de sa conjointe et d’un mautadit gros thon.

«Beau voyage de pêche en Gaspésie. [...] 2e année que nous venons ici et quel plaisir encore une fois ! Un voyage familial pour une prise d’un thon de 640 livres», écrit l’animateur de La Poche Bleue, accompagnant son message de quelques photos de son impressionnante prise.



Le plus drôle dans tout ça, c’est que Latendresse avait aussi pêché un énorme thon avec la même bande de pêcheurs, il y a bientôt un an.

L’ancien numéro 84 passe un magnifique été, si on se fie à son Instagram.

Il a joué au golf.

Il a fait du karaoké un peu chaudaille.

Et il a pris une photo de son thé glacé Long Island accompagné du pape François.

La belle vie, quoi!

