Il y a maintenant deux Tim Hortons en Inde et leur menu est pas mal différent des nôtres

Maintenant détenus majoritairement par un fonds brésilien, les restaurants Tim Hortons poursuivent leur expansion internationale.



Saviez-vous qu’en plus du Canada et des États-Unis, on retrouve aussi des succursales de l’héritage de l’ancien défenseur des Maple Leafs Tim Horton aux Émirats Arabes Unis, en Chine, aux Philippines et même à.... Oman?

Bref, il y a en aussi même en Inde depuis quelques temps, et le menu proposé par les deux succursales du pays de Gandhi n’a rien à voir avec celui qu’on l’on retrouve d’«un océan à l’autre», comme le souligne MTL Blog.

On retrouve bien sûr les incontournables beignes et cafés qui, dans l’ensemble, sont assez semblables à ce que l’on retrouve ici.

C’est cependant dans les déjeuners et les repas plus complets que l’on constate des différences majeures.

Voici quelques exemples:

Des oeufs brouillés sur pain rôti

Photo Tim Hortons India

Des avocats péruviens et des olives noires sur pain rôti

Photo Tim Hortons India

Des crêpes

Photo Tim Hortons India

Un pain plat aux légumes et au pesto

Photo Tim Hortons India

Un pain plat au poulet et au pesto

Photo Tim Hortons India

Un pain plat chole kulcha

Photo Tim Hortons India

Des raviolis au poulet

Photo Tim Hortons India

Un sandwich croissant au poulet tikka

Photo Tim Hortons India

Un sandwich brioche au poulet pané

Photo Tim Hortons India

Un wrap paneer tikka

Photo Tim Hortons India

Un pain rôti au chili et au fromage

Photo Tim Hortons India

Une quiche au poulet et au pois

Photo Tim Hortons India

Être dans un Tim Hortons en Inde, on essaierait probablement sandwich croissant au poulet tikka...

Mais bon, malgré ce que le blé qu’on épluche ces temps-ci peut laisser croire, on n’est pas en Inde.

