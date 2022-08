Les gagnants de l'île de l'amour et de OD partagent une rare photo ensemble

Eh bien eh bien, c'est rare qu'on voit ça.

Deux mondes normalement séparés se sont fusionnés en fin de semaine.

Les couples gagnants des deux téléréalités de type dating show du Québec ont pris la pose ensemble alors que le quatuor assistait au tout premier Festival de musique country Lasso à Montréal.

Comme quoi tout peut arriver quand on se laisse emporter par le country.

Voici ladite photo de Ines Lalouad et Stevens Dorcelus, les plus récents gagnants de OD dans l'ouest, ainsi que Mathieu Dufresne et Amanda Boily, gagnants de la deuxième saison de l'île de l'amour.

La photo, publiée par Amanda, fait déjà réagir sur les réseaux sociaux. «Les gagnants des deux téléréalités! Photo insane! 💕»

