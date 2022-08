Un panneau routier problématique à Lévis crée la chicane sur Facebook

On pourrait penser que le Code de la route est simple, mais, apparemment, il est plus compliqué qu'on le croyait.

Malgré le fait que les routes sont pleines d’automobiles, de nombreuses personnes semblent quand même ne pas maîtriser totalement la signalisation routière.

C’est du moins ce qu’on peut constater dans la section des commentaires, sous une photo de la page «Spotted: Lévis».

Dans la publication datée du 12 août, on peut voir un poteau (il faut prononcer «pas - tôt», parce qu’on est à Lévis) auquel sont accrochés deux panneaux de circulation. Jusque-là, tout semble normal. Cependant, quand on prend le temps de bien l’observer, on se rend compte que quelque chose cloche.

«Sur le chemin Olivier, ça fait déjà plusieurs semaines, et personne n'a encore remarqué ni corrigé le problème. Un panneau indique de passer à droite et l'autre à gauche.»

Par contre, dans les commentaires, plusieurs ne semblent pas être en accord avec le fait que le panneau soit problématique.

«Je ne vois pas où est le problème. Tu prends par la droite. Ensuite tu te colles à gauche. C'est pas les panneaux, le problème.»

«On constate rapidement que tu ne connais pas la signalisation routière.»

«Moi, je trouve cette signalisation très claire! Je vois pas de problèmes là.»

Qu’en est-il?

Malgré la pluie de voix dissidentes, l’internaute derrière la publication a raison.

Le panneau du haut signale un contournement d’obstacles et indique de passer par le chemin à droite. Ça, ça va. Mais directement dessous, on retrouve celui de balise de danger, qui indique de passer par la gauche.

Sur le site du ministère des Transports, on peut lire: «Indiquent la présence d'obstacles que le conducteur doit contourner et le rétrécissement d’un chemin public. Les traits obliques sont toujours orientés vers la chaussée du côté que le conducteur doit emprunter pour éviter le danger. Le danger signalé est généralement un obstacle, comme un rocher ou le parapet d'un pont. Il s'agit donc de ne pas se tromper de côté à emprunter.»

Comme les lignes noires pointent vers la gauche, le panneau indique bel et bien de passer dans la voie de gauche, contredisant celui du haut.

Pourquoi les gens ne voient pas le problème?

Une rapide enquête au sein de l’équipe du Sac de chips nous a permis d’identifier un grave problème: beaucoup de Québécois pensent que le panneau à rayures signifie simplement «Balise de danger». Mais il veut dire plus que ça. Il indique aussi de quel côté passer. Alors si tu le colles sur un poteau au milieu de deux chemins, il indique le côté à emprunter. Pas plus tard, quand vous allez peut-être voir un danger, non... MAINTENANT!

Et donc non, la combinaison de ces deux panneaux n'indique pas de «passer à droite, puis de se tenir à gauche». Ça voudrait dire ça si le panneau rayé se trouvait quelques mètres plus loin, sur les blocs de béton à droite, par exemple.

Voici comment les panneaux sont normalement (et correctement) positionnés:

Eh oui, les rayures pointent vers le bas, à DROITE. On salue Rivière-du-Loup et son viaduc par-dessus la 20 qui est toujours rempli de cônes, mais qui a au moins des panneaux dans le bon sens.

Au moins, de nombreux internautes ont commenté leur accord avec la publication initiale.

D'autres ont simplement dit que c’était une question de jugement et qu’il fallait utiliser sa tête. Mais le but de la signalisation est justement que rien ne soit laissé à la discrétion de l’automobiliste. Tout doit être le plus simple possible.

Au lieu de se chicaner sur Facebook, les gens devraient prendre de leur temps pour étudier le Code de la route...

