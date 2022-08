Une plaque d’immatriculation de mauvais goût cause un malaise sur les réseaux sociaux

Plusieurs internautes ont été choqués de voir que la SAAQ avait pu autoriser une plaque d’immatriculation personnalisée plutôt louche.



Un très exotique véhicule Mitsubishi Delica attire les regards, ces jours-ci, pour les mauvaises raisons.

L’exemplaire de ce modèle rarissime sur nos routes arbore en effet une plaque d’immatriculation qui se lit ainsi: RAPEVAN.



En français, on pourrait traduire cela par «Camionnette du viol», mais il n’y a pas vraiment d’équivalent pour cette expression anglaise qui désigne une camionnette ou une fourgonnette des années 70-80 dont le look pourrait donner l’impression qu’elle est conduite par un violeur.

Sur Reddit, plusieurs publications montrant le Mitsubishi Delica québécois ont été faites, et chaque fois, les usagers du réseau social se demandent de quelle façon la SAAQ a pu laisser passer ça.



«Ça manque d'employés multilingues à la SAAQ....», écrit l’un d’eux.



D’autres évoquent la possibilité que le conducteur du véhicule soit un passionné de rap prénommé Evan et que la plaque signifie RAP EVAN et non RAPE VAN, mais disons que c’est très peu probable...

