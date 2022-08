Deux Français célèbrent leurs noces au service au volant d’un McDo

Des jeunes mariés ont choisi une manière insolite de fêter leur union pour le meilleur et pour le pire.



Selon ce que raconte Oise Hebdo, Caroline Guinard et Christophe Hagneré, des habitués du McDonald’s de la zone d’activité commerciale de Mercières, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Paris, ont récemment uni leurs destinées devant le maire de leur municipalité, Rivecourt.

Mais une fois la cérémonie officielle terminée, les deux tourtereaux et leurs invités sont montés à bord de leurs voitures respectives et ont pris la direction de leur restaurant de fast-food favori.



Là, attendu par les gestionnaires de l’établissement, le cortège de voiture a pu défiler devant la borne du service au volant et, tour à tour, les invités du mariage ont pu commander leur McRepas, à commencer par ceux qui venaient de convoler en justes noces.

«On savait qu’ils auraient faim à cet instant, car la journée est longue. Le personnel a arrosé de champagne la voiture des mariés, avec les bouteilles qu’on leur a apportées», ont raconté à Oise Hebdo Pauline Moncellato et Agnès Preneta, les deux témoins des nouveaux époux.

À cette occasion, l’allée du service au volant avait été embellie de ballons pour saluer le passage des amoureux.

Après ce petit détour par le McDo pour se remplir la panse, la joyeuse ribambelle a poursuivi sa route pour aller festoyer de façon plus habituelle.

