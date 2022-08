Une femme devient propriétaire de tout un quartier du Nevada à cause d'un mauvais copier-coller

Bien malgré elle, une femme est devenue propriétaire de 86 terrains d’un même quartier du Nevada, dont la valeur est estimée à 50 millions $, à cause... d'une erreur de copier-coller.

La femme, dont l'identité demeure secrète, est tombée sous le charme d’une maison unifamiliale dans un nouveau quartier développé par l'entreprise Toll Brothers à l'est de la ville de Reno, au Nevada.

Après avoir déboursé 594 481$ pour son nouveau nid douillet, elle s'est retrouvée propriétaire de 84 lots supplémentaires et de deux espaces communs, sans même avoir négocié, rapporte le Reno Gazette Journal.

La mauvaise description légale aurait été copiée et collée dans l'acte de propriété, qui indiquait que l'acheteuse devenait propriétaire des lots 1 à 85, ainsi que des zones communes A et B. Plusieurs maisons ont d'ailleurs déjà été construites − et vendues − sur ces lots.

En date de samedi, pas moins de 64 lots avaient été transférés au nom de l'acheteuse, selon le Reno Gazette Journal.

L'erreur sera corrigée − et les propriétés redonnées à leurs véritables propriétaires − par la firme responsable d'émettre les actes de propriété. Des délais pourraient toutefois survenir, selon le degré de coopération de l’acheteuse.

− Avec les informations du Reno Gazette Journal

