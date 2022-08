Arnaud Soly a dévoilé 6 nouveaux candidats d’OD Martinique

S’appuyant sur de mystérieuses sources secrètes, l’humoriste Arnaud Soly a révélé les identités de six candidats à la prochaine saison d’Occupation double.

Dans une publication Instagram qui en a étonné plus d’un, Soly n’a pas hésité à scooper la plupart des sites à potins du Québec avec ses informations privilégiées.

«Qui va au voyage final vous pensez», a écrit le comique en légende de sa publication.



On laisse à Soly l’honneur de vous montrer qui seront les participants de la prochaine aventure d’OD dans l’île antillaise de la Martinique.



Juste à cliquer sur la petite flèche à droite dans la photo.



«J’ai misé 20$ sur Pascale Nadeau et le four à pizz au voyage final», a précisé Soly dans les commentaires.

De notre côté, on y va avec le gars de la pub de mycose des ongles et le four à pizz.



Mais peu importe l’issue finale, cette saison s’annonce fertile en rebondissements et surtout, en rapprochements.

