«Je n’ai aucune vie sexuelle en dehors d’OnlyFans»: Hélène Boudreau se confie au podcast Sexe Oral

Invitée attendue depuis longtemps au balado de Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, Hélène Boudreau n’a pas déçu.



Mentionnant d’entrée de jeu qu’elle était là en tant qu’«Hélène Boudreau» et non en tant que «Fille de l’UQAM», celle qui a causé une commotion avec sa célèbre photo de finissante a fait plusieurs révélations fracassantes.

• À lire aussi: Hélène Boudreau s’achète une Lamborghini et se fait immédiatement arrêter



Se montrant à la fois vulnérable et drôle, la sémillante vedette d’OnlyFans a abordé le sujet de sa vie sexuelle, de son anxiété de performance et de son obsession pour l’argent, entre autres.



«Quand je fais du sexe, c’est du travail. Je le ressens de même», a-t-elle notamment expliqué en début d’entretien, précisant que sa célébrité soudaine a eu pour effet de modifier sa perception face à sa propre sexualité.



«J’ai pas de vie sexuelle en dehors de OnlyFans. J’ai aucune vie sexuelle en dehors de OnlyFans», a-t-elle ajouté.

• À lire aussi: Hélène Boudreau affirme qu’elle va changer de nom dans 5 ans

Cependant, une récente rencontre avec un acteur pornographique de renom semble avoir changé la donne.



«Je suis tellement axée sur le travail, mais je voulais baiser hors caméra, mais je me suis dit “Crime, ça va être un waste de travail”», a raconté Boudreau pour montrer à quel point elle est obsédée par sa performance.

Cependant, l’acteur en question, plus expérimenté, a su lui faire comprendre qu’une relation sexuelle non-filmée n’était pas nécessairement du gaspillage.

• À lire aussi: Hélène Boudreau, la fille de l’UQAM, s’est fait limer les dents et ses admirateurs sont consternés



«”Voyons Hélène, je vais te baiser!” Pis tsé, il m’a baisée hors caméra pis j’étais comme “WOOOW!”», s’est-elle souvenu, visiblement enthousiasmée par son expérience.

Il faut dire que le monsieur en question, Jessy Jones, est apparemment doté d’une considérable mailloche aux dires de Boudreau.



D’ailleurs, la relation anale filmée qu’ils ont eu plus tard a eu des conséquences indésirables.

«J’ai pété pendant genre 2 jours», a candidement relaté celle dont la saga des oursons en gelée avait fait couler beaucoup...d’encre virtuelle dans les internets québécois.

• À lire aussi: J’ai regardé la vidéo des «gummy bears» d’Hélène Boudreau et j’ai été très déçu



Au lieu de vous raconter l’entrevue au complet, on vous invite plutôt à l’écouter vous-mêmes:



Il y a d’autres citations-choc, dont «Voyons donc que j’ai sucé une queue pour 100$!», vers 21:50, mais il faut l’écouter au complet pour comprendre le contexte.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s