Céline Dion serait bientôt prête à performer à nouveau

Depuis qu’elle a renoncé à poursuivre sa tournée Courage en Amérique du Nord et à entreprendre la portion européenne de cette même tournée (remise à 2023), la machine à rumeurs n’a connu aucun répit au sujet de l’état de santé de Céline Dion. Mais cette fois-ci, elles annoncent le retour de la star chérie.

• À lire aussi: «C’est presque moi qui ai coupé le cordon»: Garou explique pourquoi il a coupé les ponts avec Céline Dion

• À lire aussi: «On passe pour une gang de Bougon!»: la famille de Céline n'a pas aimé le film Aline

QUOI?

GettyImages

Prête à performer?

Les récentes rumeurs, en date de la fin du mois de juillet, la déclarent «guérie à 95% et prête à performer de nouveau, le plus rapidement possible». L’info proviendrait de @deuxmoi et du compte Twitter @VitalVegas.

Latest rumor is Celine Dion could start up her residency at Resorts World by New Year's Eve. Told she's mostly recovered from her medical issues and reaching out to fashion designers to prep show wardrobe. — Vital Vegas (@VitalVegas) July 27, 2022

Toujours selon les mêmes sources, ce serait au Resorts World Las Vegas que Céline reviendrait à la scène à la toute fin de la présente année. À preuve, elle serait en train de choisir soigneusement ses costumes de scène pour l’occasion. C’est du moins ce qu’on chuchote en coulisses. En juillet dernier, René-Charles a publié une vidéo des plus intrigantes reprise sur le compte Tik Tok @Celinedionfans.

Rappelons qu'en avril 2022, elle annonçait un autre report de sa tournée européenne, cette fois jusqu'en 2023.

Selon les sources officielles, c’est-à-dire le site de l’artiste, la tournée Courage devrait se poursuivre en 2023. La chanteuse sera en Israël en mai 2023, puis enchaînera en juin et juillet avec Chypre, Malte, la Grèce, la Roumanie, la France, l’Italie et la Suisse. On sait d’ores et déjà qu’elle sera sur la scène de La Défense Arena à Paris où elle doit performer les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre de l’année prochaine.

Bien du travail en attendant les spectacles

Au rayon des bonnes nouvelles, on a déjà annoncé que Céline participera au deuxième album L’héritage Goldman, qui devrait paraître très prochainement. Elle y rendra hommage à Jean-Jacques Goldman, avec qui elle collabore depuis 1994. Céline fera partie d’autres gros noms de la chanson française, notamment Carla Bruni et Patricia Kaas, dont on a déjà annoncé la participation à l’opus. Complice de Jean-Jacques Goldman depuis plus de 25 ans, Michael Jones a confié à La Voix du Nord: «C’est le seul album sur lequel il y aura Céline Dion d’ici deux ans. Elle a accepté de le faire pour nous.»

Deux films en route

Il y a déjà un moment qu’on a annoncé la participation de Céline au film américain Text for You dont le titre, entre-temps, est devenu It’s All Coming Back to Me. Il met en vedette l’actrice indienne Priyanka Chopra Jonas et l’acteur écossais Sam Heughan. Se joindront à eux Celia Imrie, Russel Tovey et Céline, qui fera ses premiers pas au cinéma. Aux dernières nouvelles, le film devrait arriver sur nos écrans en février 2023.

Photo : Daniel Auclair / TVA Pu

Un autre long métrage auquel Céline prendra part, qui a aussi été annoncé à l’automne, est en production. En effet, la réalisatrice Irene Taylor tourne un documentaire sur la vie hors normes et la flamboyante carrière de la star. De toute évidence, Céline est on ne peut plus heureuse d’y participer. «J’ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité réfléchie, je pense qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant... Je sais qu’elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête qui soit», a-t-elle déclaré à ce sujet. Sur Twitter, la chanteuse avait annoncé avoir amorcé ce projet. «On commence la production de mon documentaire officiel. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec @irenetb et @ sonymusic sur ce projet qui m’est cher, et qui montrera au monde une partie de moi qui n’avait jamais été montrée avant. — Céline» On ignore encore quel sera le titre de ce documentaire qui se tourne sous l’égide de la division de contenu premium de Sony Music Entertainment (SME), en partenariat avec SME Canada et Vermilion Films, et que nous sommes impatients de voir.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s