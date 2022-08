Éric Duhaime s’est entraîné et a sué avec GSP

Malgré les élections qui s’en viennent, Éric Duhaime trouve encore le temps de faire des activités.

Il y a quelques mois, il a magasiné des concombres.

Il y a quelques semaines, il s’est sacré en bas d’un avion avec Guillaume Lemay-Thivierge.

Cette semaine, il est allé s’entraîner.

Et pas avec n'importe qui.

Jeudi matin, le chef du PCQ a publié une vidéo dans laquelle on le voit s’entraîner avec l'un des meilleurs combattants de tous les temps, George St-Pierre.

Dans la capsule d’environ une minute et demie, on peut voir l’ancien animateur de radio faire des push-up, des chin-up et pousser un chariot avec des poids dessus (l’auteur de ces lignes n’est pas un fan d’entraînement et ne connaît pas les termes exacts).

La capsule a été filmée au gymnase Imperial Fitness de Montréal et, sur les murs, on peut lire des citations de plusieurs figures historiques, dont Bouddha et Mike Tyson, deux personnes qui n’ont pas grand-chose en commun.

Nous ne savons pas quelles activités Éric Duhaime va faire dans les prochaines semaines. À part serrer des mains, bien évidemment.

