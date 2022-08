Qui est Elisabeth Rioux: 9 choses à savoir sur l’influenceuse et femme d'affaires

Elisabeth Rioux a souvent fait la manchette au cours des dernières années.

Influenceuse, entrepreneure à succès et fervente amatrice de photos en bikini; connaissez-vous vraiment Elisabeth Rioux?

Voici 9 choses à savoir sur une des stars d’Instagram les plus populaires du Québec:

1. Elle est née le 20 décembre 1996

Eh oui, elle n’a que 25 ans même si elle est connue sur le web depuis plusieurs années maintenant.

2. Elle est propriétaire et créatrice de la marque HOAKA swimwear

En 2016, elle lançait sa propre ligne de maillots de bain tout en poursuivant ses études en marketing. Depuis, les ventes de HOAKA swimwear n’ont cessé de monter en flèche. Celle qui est aussi youtubeuse a déjà expliqué dans une série de vidéos l’histoire de son entreprise qui comprend aujourd’hui les fameux bikinis, mais aussi des vêtements et sous-vêtements Hoaka Apparel.

3. Elle aussi propriétaire et créatrice d’une compagnie de latté

Parce que lancer sa propre entreprise de maillot de bain à 18 ans ce n’était pas assez, l’entrepreneure s’est aussi lancée dans la création de boisson latté. On n’y a pas goûté (encore) mais les saveurs sont surprenantes.

Elisabeth annonçait récemment que ses produits seraient vendus aux États-Unis.

4. Influenceuse à succès

Elisabeth Rioux a toujours usé de sa popularité sur les réseaux sociaux pour mousser son entreprise. C’est grâce à son compte Instagram qui avait déjà beaucoup d’abonnés à l’époque qu’elle a fait la promotion de ses premiers maillots.

Aujourd’hui, elle a plus de 1,6 million d’abonnés sur Instagram et elle y partage toujours son quotidien... et les nouveautés de ses compagnies.

5. Un Instagram qui rapporte

L’influenceuse a révélé à Urbania pouvoir empocher jusqu’à 25 000$ pour une collaboration avec une entreprise. Bien sûr, ça n’a pas toujours été le cas, mais maintenant qu’elle a dépassé le 1,5 million de fidèles, elle peut négocier ses contrats.

6. Elle a une petite fille de deux ans qui s’appelle Wolfie

Elisabeth Rioux et son ex-conjoint, Bryan McCormick, ont accueilli leur fille en juillet 2020. Ils avaient fait l’annonce de la grossesse de l'influenceuse en janvier de la même année.

7. Son ex condamné pour violence conjugale

Bien que les publications Instagram montraient tout le contraire à l’époque, le couple Rioux/McCormick était bien loin de la perfection, comme on le sait aujourd’hui.

En 2020, Elisabeth dénonce la violence subie aux mains de son ex-conjoint sur les réseaux sociaux. Elle est alors invitée sur diverses tribunes, ton Tout le monde en parle, pour traiter de violence conjugale.

Depuis, l’influenceuse a écrit quelques fois sur cette dure épreuve qu'elle continue de surmonter aujourd’hui.

En 2022, McCormick est condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir frappé, étranglé et menacé de mort à plusieurs reprises son ex et ce même quand elle était enceinte de leur enfant. L’homme s’est récemment fait refuser sa libération conditionnelle après un sixième de sa peine.

8. Prises de position diverses

Elisabeth Rioux a fait jaser à plusieurs reprises en s’adressant à sa grande communauté sur les réseaux sociaux.

En janvier 2022 par exemple, elle dénonce les influenceurs ostrogoths du vol vers Tulum, et n’y va pas de main morte.

Quelques mois plus tard, elle cherche à se départir de ses chiens et crée la controverse sur les réseaux sociaux.

9. Pourquoi continue-t-elle d’être célèbre ?

Tout d’abord connue pour son contenu qui fait rêver sur les réseaux sociaux, Elisabeth Rioux s’est rapidement construit une notoriété au niveau des influenceurs au Québec.

Ses photos de voyage avec des paysages à couper le souffle et ses poses en maillot de bain ont fait exploser sa popularité sur Instagram.

Elle s’est servie de sa plateforme pour créer son compte YouTube en 2016, où elle publie des vidéos de son quotidien qui cumulent plus de 23 000 000 de vues jusqu’à présent.

Elisabeth Rioux fait toujours rouler son entreprise HOAKA Swimwear qui continue de séduire influenceurs et consommateurs.

