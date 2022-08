14 coffres à crayons qu’on a tous eus à l’école

Le début des classes arrive et ça nous rappelle de bons souvenirs.

• À lire aussi: Les 14 pires choses à faire à la dernière minute avant la rentrée

• À lire aussi: 27 souvenirs de la rentrée scolaire de notre enfance

Tsé, les premiers jours où on flashait les nouveaux souliers que notre mère nous avait achetés pour la rentrée, l’odeur des cahiers canada fraîchement sortis de leur paquet et le bruit des pupitres en métal qui frottent sur le plancher de la classe de madame Nathalie.

Aujourd'hui, nous avons décidé d'aligner notre nostalgie sur un sujet bien précis: les étuis à crayons (ou coffres à crayons, ça dépend d'où vous venez).

Voici donc 14 coffres à crayon que vous avez probablement eu au moins une fois dans votre vie:

** Évidemment, les versions modifiées au liquide paper sont aussi acceptées.

1. Les coffres à crayons Louis Garneau aux mêmes couleurs que ton sac à dos et ta boîte à lunch

Capture d'écran

2. Les Louis Garneau ultragenrés avec le double zipper

Capture d'écran

Capture d'écran

Fallait vraiment tirer les deux côtés du zipper en même temps.

3. La version «marque maison» des double zipper

Capture d'écran

4. Les boîtes Spacemakers

Capture d'écran

On entend encore le bruit de la personne qui cherche son stylo mauve là-dedans.

5. Ou la version pour les plus vieux: LE KIT!

Pinterest

À noter que certains profs interdisaient ces boîtes pour cause de vacarme.

6. Ceux à deux ou trois compartiments

Capture d'écran

Ça avait toujours l'air de deux-trois coffres à crayons cousus ensemble et ils tenaient debout. Ben l'fun.

7. Les étuis à anneaux

Capture d'écran

Très pratique pour se glisser dans un cartable, ce qu'on ne faisait jamais.

8. Les tubes

Capture d'écran

C'était le fun on pouvait mettre un crayon et une efface là-dedans.

9. Les Five Star à filet qui déchiraient à cause de notre kit de géométrie

Capture d'écran

10. Les Jansports

Capture d'écran

Wow!

11. Le coffre à crayons avec des froufrous

Capture d'écran

Ok ceux-là on ne les a pas tous eu, mais on se rappelle de les avoir vus.

12. Le coffre à crayons à brillant

Capture d'écran

13. Ceux en cuir

Il y avait toujours quelqu'un de fancy avec un coffre en cuir.

(Ce très beau modèle est d'ailleurs disponible ici)

14. Le transparent

Bonne rentrée à tous, peu importe de quoi a l'air votre étui à crayons!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s