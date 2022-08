On a goûté le nouveau McCroustillant pour voir s'il détrône le McPoulet

Dans le monde de la restauration rapide, peu de sandwiches au poulet sont aussi iconiques que le célèbre McPoulet de chez McDonald's.

Et ce n’est pas pour rien. La sandwich brille par sa simplicité.

Un pain aux graines de sésame, une galette de poulet frit, de la laitue et une bonne putté de sauce à McPoulet (non, ce n’est pas de la mayo, c’est de la sauce à McPoulet).

That’s it.

C’est pourquoi que j’ai été surpris de recevoir un courriel lundi, annonçant que McDo allait lancer un nouveau sandwich de volaille.

Le McCroustillant.

Est-ce que ce sera le sandwich qui sera capable de remplacer le McPoulet au sommet de mon palmarès des sandwiches au poulet?

Évidemment, le nom était intrigant et comme maintenant il est possible de manger du McDo sans sortir de la maison grâce à des services de livraison que je ne nommerai pas, il fallait que je l’essaie tout de suite. J’ai aussi commandé un McPoulet, question de pouvoir comparer les deux.

À peine 11 minutes plus tard, j’ai reçu par texto une photo de mon balcon avec un sac du McDo dessus.

Présentation:

Le sandwich vient dans une boîte. Elle est belle.

Ingrédients:

Côté ingrédients, le McCroustillant est similaire à son collègue. On retrouve la pureté de la sauce à McPoulet ainsi que la laitue. Par contre, le pain au sésame est remplacé par un pain brioché. Parce qu’on est en 2022 et tout doit avoir un pain brioché. Et la galette de poulet est vaguement plus grosse que celle du McPoulet. Elle est plus foncée aussi.

Expérience en bouche:

Est-ce que le sandwich McCroustillant fait honneur à son nom? Oui, il est quand même croustillant. Si c’est quelque chose que vous cherchez dans un burger au poulet, c’est définitivement un plus. Côté goût, il est parfaitement convenable. Par contre, il est un peu plus sec que le McPoulet.

Verdict:

C’est un très bon burger au poulet, mais dans mon coeur, j’aime toujours mieux le McPoulet.

Pour paraphraser une autre membre de l’équipe du Sac de chips qui a aussi testé le McCroustillant, le McCroustillant goûte le sandwich au poulet, mais le McPoulet goûte le McDo. C’est comme comparer des pommes et des oranges, si des pommes et des oranges étaient passées à la friteuse.

Comme on dit, ça prend toutes sortes de burgers au poulet pour faire un monde.

