Une famille loue accidentellement une (TRÈS) petite maison et internet ne s'en remet pas

Imaginez que vous louez une résidence pour de belles vacances en famille et que vous réalisez, une fois à destination, qu'il s'agit d'une toute petite maison de 114 pieds carrés, à peine plus grande qu’un cabanon.

C’est exactement ce qui est arrivé à une famille d’Américains, les Keefe, qui a filmé son désarroi, pour notre plus grand plaisir.

Dans la vidéo qui cumule des millions de vues sur TikTok, on voit les enfants, Kylie et Aidan, choqués en voyant la micromaison qu'ils s'apprêtent à partager pour deux jours avec leur père, leur belle-mère et leurs deux chiens.

«Mon père a vu que quatre personnes pouvaient y dormir et que le prix n'était pas cher et il a réservé sans hésiter, a raconté Kylie Keefe à un média américain. Nous avons tous ri lorsque nous nous sommes arrêtés et avons vu la taille de la maison.»

Voici un bref tour guidé de la maison en question:

M. Keefe n’a pas perdu de temps avant de décider de payer une chambre à sa fille et à son garçon dans un hôtel situé non loin de cette micromaison louée sur Airbnb.

Après avoir publié leur vidéo sur TikTok, les Keefe se sont vu offrir un séjour dans un hôtel Hilton de leur choix ainsi qu’un crédit de 500$ pour une location Airbnb.

«Toutes les entreprises ont été incroyablement généreuses et ont fait de cette expérience l’une des plus folles de ma vie jusqu’à présent», a déclaré Mme Keefe à SWNS.