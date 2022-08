Voici les slogans des 5 principaux partis

Les Québécois se rendront aux urnes le 3 octobre prochain et, si la tendance se maintient, on sait tous ce qui va arriver.



Mais peu importe, il faut jouer selon les règles, ce qui veut dire qu’une campagne électorale se tiendra au cours des prochaines semaines et que les partis politiques provinciaux joueront du coude pour grappiller les quelques circonscriptions toujours prenables.

À cette occasion, ils se sont dotés de slogans tous plus créatifs les uns que les autres afin de marquer l’imaginaire des électeurs.

Le Sac de Chips a réalisé l’ardu travail, l’incommensurable tâche, le pharaonique ouvrage de compiler ces 5 slogans pour le bénéfice de votre boussole électorale interne.

Les voici. Dites-nous si vous les aimez!

Coalition Avenir Québec (CAQ)

«Continuons.»

La CAQ, c'est un parti qui continue à faire plus et à faire mieux.



C'est un parti qui veut continuer à rendre les Québécois fiers.



Aujourd'hui, nous continuons notre élan vers le changement.#CAQ #Continuons pic.twitter.com/nxQpuTHQKg — Coalition Avenir Québec (@coalitionavenir) August 19, 2022

Parti conservateur du Québec (PCQ)

«Libres chez nous.»

Éric Duhaime a révélé hier le nouveau slogan électoral du Parti conservateur du Québec, « Libres chez nous »! pic.twitter.com/okwVY88GHJ — Parti conservateur du Québec (@PconservateurQc) July 6, 2022

Parti libéral du Québec (PLQ)

«Votez vrai. Vrais enjeux. Vraies solutions.»

Parti Québécois (PQ)

«Le Québec qui s’assume. Pour vrai.»

Québec solidaire (QS)

«Changez d’ère.»

Changer d'ère, c'est notre slogan, c'est ce que nous proposerons aux Québécois et Québécoises lors de la campagne électorale.



Changer d’ère, ça veut dire qu’on ne règlera pas les problèmes du Québec d’aujourd’hui et de demain avec des solutions des années 90. pic.twitter.com/i8udj0qhpD — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) August 19, 2022

