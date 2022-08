4 choses à savoir sur Arnaud Gascon-Nadon, le fils de Guy Nadon (et proche d'Éric Duhaime)

Enfant de comédiens, ancien footballeur professionnel, proche du Parti conservateur du Québec et de son chef Éric Duhaime et créateur de contenu: voici quatre choses à savoir sur Arnaud Gascon-Nadon.

Il est le fils de Guy Nadon

Le nom de famille d'Arnaud Gascon-Nadon vous dit peut-être quelque chose...

PHOTOS Agence QMI et tirée de Facebook À gauche, Guy Nadon et son fils Arnaud. À droite, Nathalie Gascon.

Né le 10 juillet 1988, il est l'enfant du comédien Guy Nadon (La Maison-Bleue, Série noire, O’) et de la comédienne Nathalie Gascon (Virginie, Pied de poule).

Il a une Coupe Grey à son actif

Arnaud Gascon-Nadon a remporté deux coupes Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval, en 2010 et 2012. Il a ensuite été repêché par les Tiger-Cats de Hamilton, dans la Ligue canadienne de football. C’est toutefois dans l'uniforme du Rouge et Noir d’Ottawa qu’il a remporté la Coupe Grey, en 2016.

Arnaud Gascon-Nadon a pris sa retraite du football professionnel à l’été 2019.

Impliqué chez le PCQ

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, s’est présenté aux côtés d’Arnaud Gascon-Nadon ce mardi pour présenter son Programme national de santé préventive et du sport.

En plus de son rôle de conseiller en matière de sport pour le parti, Gascon-Nadeau est impliqué depuis plus de trois mois comme coordonnateur du comité national de sélection des candidats du PCQ.

«La politique est quelque chose qui m’a toujours intéressé. Après ça, me lancer dans l’arène, je pense que j’ai assez donné à me faire attaquer de tout bord tout côté pendant 15 ans [au football]. Alors je prends un petit break», a commenté l’ancien athlète de 34 ans en point de presse.

L'ancienne équipe de Gascon-Nadeau, le Rouge et Or, s'est par ailleurs dissociée d'Éric Duhaime, à la suite du point de presse tenu par le politicien où il portait fièrement un chandail de l’organisation sportive.

Un fan d'Andrew Tate?

Le compte TikTok regorge de vidéos de toutes sortes, allant de séances d’entraînement à de courtes capsules humoristiques.

À en croire une vidéo, Arnaud Gascon-Nadeau pourrait être un amateur du controversé influenceur d’Andrew Tate, dont les vidéos cumulaient plus de 11,6 milliards de vues sur TikTok seulement.

PHOTO Capture d'écran, arnaudgnadon | TikTok

Andrew Tate, ancien kickboxeur, est reconnu pour ses propos misogynes et homophobes. Il a été banni de TikTok, Facebook, Instagram et YouTube au cours des derniers jours.