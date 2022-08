Marianne St-Gelais est émue par un gros changement dans sa vie

L’ancienne championne de patinage de vitesse sur courte piste est sur le point de déménager et cela lui fait vivre toutes sortes d’émotions.



La propriétaire de trois médailles olympiques a partagé à ses abonnés Instagram, ce mercredi, les sentiments ambivalents qu’elle ressentait.

Accompagnant son message d’une photo où on la voit les yeux rougis dans un logis vide, St-Gelais raconte: «Montréal -> Saguenay • J’avais 17ans lorsque j’ai fait mon entrée dans la grande ville. C’est la passion de mon sport qui m’a amené à quitter ma famille, ma région. #saguenaylacstjean»

Elle parle ensuite de son histoire d’amour avec la métropole.



«Ça fait quinze ans que j’apprends à te connaître à travers tes différents “Coffee shop”, tes gyms de Crossfit et tes nombreux espaces verts. Te connaître à travers tes gens et leurs histoires...Des histoires qui m’auront fait sourire, douter, pleurer et grandir. J’ai le coeur gros Montréal, je ne pensais pas m’attacher tsé, je suis une fille de bois après tout».

Celle qui a récemment présenté son nouveau chum au grand public conclut en remerciant Montréal.

«Ça été une “foutu” belle ride. Contente d’avoir croisé ta route. Merci pour tout, à bientôt ✌🏻»

Dans les commentaires, plusieurs personnalités publiques lui ont souhaité un bon retour au bercail, dont Jean-Philippe Dion, Alex Perron et son ex-collègue de piste Kim Boutin



Un peu plus tôt cet été, l’athlète avait annoncé qu’elle avait accepté un micro à station Rythme 98,3 Saguenay.



