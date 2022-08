Félix Séguin disparaît derrière son chat pendant un direct très sérieux sur le crime organisé

Miaouw.

Pendant un direct à QUB Radio assez sérieux mercredi matin, le journaliste et chroniqueur Félix Séguin a complètement disparu derrière son chat.

Très sérieux comme dans: M. Séguin s’entretenait avec l’animatrice Yasmine Abdelfadel à propos de la violence par armes à feu à Montréal.

En plus de revenir sur les derniers meurtres en pleine rue dans la métropole ces derniers jours, le journaliste d’enquête en était à étayer les liens entre la violence par armes à feu et le crime organisé. C’était un peu plus compliqué que ça et on vous encourage à écouter la chronique au complet au bas de l'article, mais en gros, ça disait que la police devrait s’attaquer à ceux qui commandent les meurtres.

Puis, lors de la huitième minute de cette conversation importante, n’en pouvant sûrement plus de ne pas être le centre d’attention, le chat de M. Séguin a fait son entrée en onde.

Après avoir précisé à Yasmine que «Klaus, la mascotte estivale de l’émission» était en train de lécher le micro, le pauvre Félix a tenté de continuer sa chronique comme s’il n’était pas complètement disparu derrière une boule de poils.

«Félix, je dois te dire que tu perds un peu de crédibilité quand tu parles de crime organisé avec un chat», lui a toutefois souligné l’animatrice Yasmine Abdelfadel en ne pouvant s'empêcher de rire.

«Je dois également te dire que ce n’est pas mon moment le plus glorieux en matière de crédibilité... quand une bête se pointe alors que je parle de crimes sanguinolents», a conclu Félix Séguin.

Regardez ce beau moment au complet ici (tout commence à 8min50):

