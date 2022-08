L'emblématique fromage à la crème Liberté est retiré du marché

Liberté, liberté. Le cœur est un bagel.

Que vous soyez plus équipe St-Viateur ou Fairmount, aucun bagel sur la planète n’est capable de rivaliser avec ceux produits à Montréal.

Et tout le monde sait que rien n’accompagne mieux un bagel québécois qu’un fromage à la crème québécois.

Mais malheureusement, Liberté, qui produisait selon plusieurs le meilleur «f à la c», a récemment cessé de le produire.

C’est sur myjewishlearning.com que les fans de «petit pain en forme d'anneau, à la texture très ferme, fait d'une pâte au levain naturel, précuit par échaudage puis passé au four» ont appris qu’ils allaient devoir se trouver une nouvelle substance fromageuse à tartiner.

Dans la section «foire à questions» du site de Liberté, ils confirment la triste nouvelle.

«Nous sommes navrés que vous n’ayez pas pu trouver notre fromage à la crème. Ce produit a été supprimé, car il n’est plus possible pour Liberté de continuer à fournir le produit de haute qualité et la valeur à laquelle s’attendent les consommateurs du fromage à la crème Liberté.»

Tout comme les bagels dont les Montréalais raffolent, le fromage à la crème Liberté a aussi des origines juives.

Selon Nosher, c’est en 1936 que les ​​Kaporovsky, une famille juive montréalaise, ont ouvert les portes de Liberty Dairy Products au cœur du Mile-End. La compagnie a été vendue en 1971 et rebaptisée Liberté, pour signaler son origine québécoise.

Aujourd’hui, Liberté fait partie du groupe Yoplait, qui appartient à General Mills.

Une bien triste nouvelle.

