On vient de réaliser qu’il y a maintenant des jouets sexuels en vente dans les pharmacies et c’est ben correct

Au Sac de Chips, on n’est pas souvent malades.

Faque la pharmacie, on n’y va pas si souvent que ça.

Mais chaque fois, on est fascinés par l’ajout de nouveaux produits sur les tablettes qui font en sorte que les grandes enseignes s’éloignent de plus en plus de leur vocation d’origine de vendre des remèdes.

Dans les Jean Coutu, Pharmaprix et autres Uniprix de ce monde, on retrouve maintenant des étalages consacrés aux produits de BBQ, aux équipements de camping et aux vêtements.

Bref, les pharmacies sont les nouveaux Canadian Tire.

Mais une chose que les Canadian Tire n’ont pas encore sont les jouets sexuels!

Et ça, les pharmacies en ont déjà depuis... on sait pas trop quand.

Un petit tour sur le site de Jean Coutu nous a permis de constater que plusieurs modèles de vibromasseurs sont en vente en succursale.



Capture d'écran / Jean Coutu



C’est la même chose du côté de chez Pharmaprix, où on ne cache même pas les produits derrière l’obscur qualificatif d’«Accessoire / Santé sexuelle» comme chez J-C.

Sur le site de Pharmaprix, il y a une section «Jouets sexuels» en bonne et due forme et qui plus est, celle-ci est élégamment illustrée par un assortiment de vibromasseurs accompagnés du slogan «Votre bien-être, entre vos mains».

Capture d'écran / Pharmaprix

On a ensuite osé une sortie hors des rayons de la pharmacie pour aller voir ce que Walmart proposait, et honnêtement, c’était comme entrer dans une boutique érotique.

On a même vu cette chose:

Capture d'écran / Walmart.ca

On s’est alors rendu compte qu’on s’éloignait nous-mêmes de notre vocation d’être étonnés qu’il y ait des jouets sexuels dans les pharmacies.

Mais on n’est pas contre ça, là! Loin de là...



C’est juste que ça surprend quand tu te cherches une bonne vieille bouteille de sirop Lambert pour t’aider à faire passer un croup persistant.



Bref, chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami à batterie.

Sondage Aviez-vous déjà remarqué qu’il y a des jouets sexuels en vente dans les pharmacies? Ben oui! Helloooo le Sac de Chips! Arrivez sur Terre. Non, mais c’est bon à savoir. J’ai justement un petit mal de tête et pas de Tylenol… Partagez votre résultat sur Facebook

