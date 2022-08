Mélanie Maynard célèbre l’anniversaire de sa fille Rosalie Bonenfant avec de magnifiques photos de famille

Mélanie Maynard a un amour inconditionnel pour sa talentueuse fille, et cela se sent quand on lit le message qu’elle lui a adressé ce vendredi sur Instagram.



L’actrice et animatrice de 50 ans a en effet tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille Rosalie Bonenfant, qui célèbre aujourd’hui ses 26 ans, sur Instagram.

«C’est l’anniversaire de ce beau petit brin d’humain aujourd’hui, celle qui à compris dès son plus jeune âge que la vie n’est qu’une grande mascarade», écrit la maman attendrie, qui accompagne sa publication d’un carrousel d’images sur lesquelles la petite et la grande Rosalie sont toujours déguisées.

Celle où elle porte des bas de Noël est particulièrement rigolote.



«Comme c’est magnifique de te voir fleurir @rosaliebonenfant. Je serai toujours aux premières loges pour être impressionnée par l’empileur de tes talents» (sic), ajoute celle qui anime l’émission matinale du WKND 99,5 à Montréal.

Le choix du verbe «fleurir» est sans doute une référence à la dernière photo du carrousel, celle où on peut voir une Rosalie très enthousiasmée d’être déguisée en fleur.



La principale intéressée n’a pas perdu de temps à répondre à sa mère, en lui indiquant notamment: «T’es ma best. ❤️»

Pour les intéressés, Maynard a publié plusieurs autres photos de Rosalie et elle dans sa story.

Bonenfant, quant à elle, tient la vedette dans le film Inès de Renée Beaulieu qui a pris l’affiche au printemps.



Elle fera bien sûr aussi partie de l’émission Deux hommes en or et Rosalie, qui sera de retour sur les ondes le 9 septembre prochain.

