7 propriétés qui ressemblent à des châteaux au Québec

On a tous déjà rêvé un jour d’habiter dans une somptueuse demeure qui ressemble presque à un château, avec une grande cour arrière et des jardins à perte de vue. Si on vous disait que votre rêve peut (presque) devenir réalité?

En pratiquant le sport matinal du «scrollage» sur Facebook, on est tombé sur la page L'évolution du patrimoine bâti et des paysages au Québec et on doit saluer leur travail d’archive.

Les administrateurs de la page ont répertorié 18 propriétés du Québec «aux allures de châteaux».

Ce ne sont pas toujours les plus somptueux, mais reste néanmoins qu’ils sont surprenants.

En voici 7 qui ressemblent vraiment à des châteaux au Québec:

1. Auberge du château Bahia à Village de Pointe-à-la-Garde

Cette auberge a été bâtie sur une période de 16 ans, c’est-à-dire de 1983 à 1999. Depuis, elle a été rachetée et restaurée en 2020.

2. Maison située à Saint-Zéphirin-de-Courval

Cette maison a été construite en 1976 et compte exactement 11 toîts en cône.

3. Édifice situé à St-Alexis-des-Monts

Cet édifice de 26 pièces a été érigé en 1988. Elle était un gîte avant d’être transformé en résidence unifamiliale.

4. Le Château de Noël à Rivière-du-Loup

Ce château érigé vers 1967 loge une boutique d’accessoires de Noël.

Les deux plus hautes tours que l’on voit sur cette photographie ont toutefois disparu à la suite d’un incendie survenu en 2015.

5. Le El Castillo à L’Assomption

Derrière cette muraille en pierre se dresse le « El Castillo », une maison mobile construite en 1974, mais transformée au fil du temps en un château miniature par un propriétaire un peu excentrique.

6. Manoir Donald Charest à St-Ulric

Ce vaste manoir de pierre, ceinturé d’ornements divers, a été érigé face au fleuve Saint-Laurent en 2007.

7. Le fameux château de canettes de Saint-Jean-de-Dieu

Cet édifice a été érigé de 1994 à 1997 à l’aide de 27 927 cannettes métalliques par l’artiste Chanel Rousseau.

On l’a visité en 2019 et on a eu pas mal de fun.

Caroline G-Murphy

Il s’agit aujourd'hui d'un kiosque local d’information et l’administration du camping municipal.

