Richard Martineau a (presque) pris la pose avec un chandail de Québec solidaire

Fermez les yeux. Imaginez un monde parallèle dans lequel le chroniqueur vedette Richard Martineau prend la pose avec un chandail aux couleurs de Québec solidaire, pour témoigner de son appui à la formation de gauche. C’est fait?

• À lire aussi: Quatre moments où le vent pourrait tourner dans la campagne électorale

• À lire aussi: Comment ça marche, une élection? On répond à toutes vos questions

Maintenant, ouvrez les yeux.

Non, vous ne rêvez pas. C’est bel et bien Richard Martineau – du moins, sa tête – portant fièrement un chandail style «crewneck» de la formation politique. La photo a été partagée par le principal intéressé, mais aussi par sa femme, Sophie Durocher, sur les réseaux sociaux.

Comme vous l'avez sûrement deviné, il s'agit d’un photomontage, comme le révèle la chroniqueuse du Journal dans sa publication, qui a fait largement réagir.

Sur la photo originale, on aperçoit plutôt Gabriel Nadeau-Dubois, tout sourire, qui prend la pose avec le morceau de vêtement, l'un des articles de la nouvelle collection qu'a mise en vente Québec solidaire à l'occasion de la campagne électorale qui vient d'être déclenchée.

Le montage est un clin d'œil à la controverse entourant l'ex-candidat de QS, Raphaël Fiévez, qui a été tassé par le parti la semaine dernière après avoir commenté favorablement une chronique de Richard Martineau. Il avait également remis en question certaines positions de la formation sur l’identité de genre.

• À lire aussi: Que pensent les partis du nouveau projet de REM de l’Est?

En plus du coton ouaté, qui pourrait être à vous pour 60$, il est possible de se procurer des bas «solidaires», pour 20$, des t-shirts, pour 32$, et des sacs réutilisables, pour 18$.

La grande majorité des produits ont été fabriqués au Québec et imprimés à Montréal de manière écoresponsable.

À VOIR AUSSI