La fille de l’UQAM a tourné une vidéo avec la vapoteuse du vol Sunwing et Hélène Boudreau reprend les études à l’UQAM (mais il n’y a pas vraiment de lien entre les deux histoires)

Grosse journée dans l’univers d’Hélène Boudreau/La fille de l’UQAM!



Lundi après-midi, la vedette des réseaux sociaux et de la plateforme OnlyFans a publié une story dans laquelle elle figure accompagnée de nulle autre que Vanessa Sicotte (aka Vanessa Cosi).

• À lire aussi: «Je n’ai aucune vie sexuelle en dehors d’OnlyFans»: Hélène Boudreau se confie au podcast Sexe Oral

Déguisées en étudiantes sexy, les deux jeunes femmes apparaissent au-dessus de la mention «BACK TO SHCOOL» (sic) et il est facile d’arriver à la conclusion qu’elles s’apprêtent à participer à une séance photo/vidéo dont le résultat n’est pas sécuritaire pour le travail et inadéquat pour les mineurs.

Instagram @iamhely



En compagnie des modèles Kristina Beaudett et Mike Carrerax, les deux starlettes qui ont brisé notre internet ne laissent aucun doute sur la nature des activités qui se dérouleront une fois l’Instagram éteint.



«Donc aujourd’hui c’est la rentrée scolaire!», dit la fille de l’UQAM de sa voix affriolante.

• À lire aussi: 25 vedettes québécoises qui ont pris la pose en maillot de bain cet été



«Ça va être cochon!», rétorque avec enthousiasme la vapoteuse du vol Sunwing.



D’autres stories publiées subséquemment par Boudreau donnent également dans cette veine.

Instagram @iamhely

Puis, quelques heures plus tard, coup de théâtre!

Hélène Boudreau a annoncé qu’elle retournait à l’UQAM.

• À lire aussi: Hélène Boudreau s’achète une Lamborghini et se fait immédiatement arrêter



«Aujourd’hui j’ai appris que je reprend les cours à l’UQAM pour enfin finir mon bac. Oui j’ai fait ma photo de finissants mais je n’est malheureusement pas accumulé tous les crédits demandés pour le baccalauréat en arts visuels et médiatiques (sic)», a écrit celle dont la photo de finissante a fait le tour de la planète.

Instagram @iamhely

Instagram @iamhely



«C’est en 2021 que j’ai pris ma photo mais c’est finalement en 2022 que je vais graduer. Apres tout cette aventure avec l’uqam, je suis prête .. oh que oui 👩🏻‍🎓», conclut-elle.

• À lire aussi: Hélène Boudreau affirme qu’elle va changer de nom dans 5 ans



Rappelons qu’en raison de sa photo de finissante jugée de mauvais goût, Hélène Boudreau avait fait face à des poursuites judiciaires de la part de son institution académique, poursuites qui sont finalement tombées à l’eau après la médiatisation de la saga.

On souhaite une bonne rentrée scolaire à notre muse Hélène Boudreau!

(On vous l’avait dit, hein!, qu’il n’y avait aucun lien entre les deux histoires...)

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s