Marina Orsini retrouve enfin Ovila mais Guy A Lepage est aussi dans la photo

Marina Orsini a fait plaisir à plusieurs mardi après-midi en publiant une photo avec son bel Ovila.

• À lire aussi: Les filles de Caleb, 19-2, La vie, la vie et d'autres séries québécoises seront bientôt sur Netflix

• À lire aussi: Ces 14 photos de Vincent Bolduc feront triper les nostalgiques des années 90

Roy Dupuis et l'animatrice se sont croisés lors de la rentrée d'ICI Télé et le duo qui a ému les Québécois au début des années 1990 dans Les Filles de Caleb a pris la pose ensemble.

L'animatrie et comédienne a partagé le cliché, qui a bien sûr retenu notre attention pour une autre raison:

«Se croiser de temps en temps c’est toujours un plaisir... et Guy A qui passait par là!»

Autant on aime voir Marina et Roy ensemble, autant on se réjouit de l'apparition de Guy A sur cette photo.

Un vrai Henri Douville.

Les observateurs auront également reconnu Curieux Bégin dans l'autre coin. On le salue également, mais sa présence est moins importante. Elle est correcte, sans plus.

Ça sera tout.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s