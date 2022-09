Cette artiste fabrique de magnifiques bijoux avec du sperme

Vous connaissez sûrement la tendance D.I.Y. (do it yourself, ou faites-le vous-même), surtout populaire chez les étudiants et les habitants du Plateau-Mont-Royal. La mode de faire des chandelles en cire d’abeille écologique ou encore de se gosser une guitare acoustique en palette.

Eh bien, on est rendu à un tout autre niveau de «faire soi-même».

Attention, le contenu qui suit pourrait vous surprendre.

Amanda Booth vient tout juste de révolutionner le monde des bijoux. Elle utilise du sperme pour les fabriquer.

Depuis 2021, la femme fait des bibelots et des bijoux à partir de fluides corporels et de cendres de gens ou d’animaux.

Jusqu’à tout récemment, on retrouvait parmi les matériaux utilisés du lait maternel, des cheveux, de la fourrure ou encore des cendres humaines ou animales.

Mais après avoir reçu plusieurs demandes pour des créations à partir de sperme, elle a décidé de tenter l’expérience avec son mari. Elle voulait surtout évaluer la quantité nécessaire pour pouvoir en faire un bijou.

Pour votre information, il en faudrait au moins une cuillère à café.

Depuis qu’elle a partagé le résultat sur les réseaux sociaux, Amanda Booth dit qu’il y a une forte hausse de commandes.

Comment on transforme le sperme en bijoux

Le processus de création est quand même élaboré. L’artiste dit recevoir les échantillons de sperme par la poste pour ensuite les entreposer avant de les déshydrater en laboratoire. Elle réduit la semence en poudre, puis l’incorpore dans ses bijoux de perle ou d’argile.

Selon les clients de l'artisane originale, les raisons pour acheter un bijou fait en sperme sont différentes d’une personne à l’autre. Pour certains, c’est une marque d’amour inconditionnel et pour d’autres, le bijou a une signification plus sexuelle.

Ceux que ça intéresse, vous pouvez visiter le site internet ici.

N’oubliez pas que vous devez vous-même fournir vos échantillons.

