C'est fini pour Marie-Mai et David Laflèche

David Laflèche avait une annonce bien triste à faire ce vendredi après-midi: Marie-Mai et lui sont désormais séparés.

C’est sur son compte Instagram que le musicien a annoncé la difficile nouvelle, en partageant un doux texte dans lequel il explique que lui et la chanteuse ont choisi, depuis un moment, de mettre un terme à leur relation amoureuse.

Voici ce qu’il avait à dire:

«Marie et moi, on a eu toute une aventure ensemble. Des années d’apprentissage, de musique, de bonheur, de passion et de parentalité. Une belle brochette de choses inoubliables! Des années qui nous uniront pour le restant de notre vie. Un lien qui ne s’efface jamais. Une amitié qui va bien au-delà de notre couple. Parfois, on doit apprendre à reconnaître quand quelque chose ne fonctionne plus et faire place à de nouvelles dynamiques pour le bien de tous, mais surtout pour celui de notre fille. C’est dans cette optique que, depuis un moment, nous avons mis fin à notre relation amoureuse et entrevoyons l’avenir en tant qu’alliés l’un pour l’autre. Juste ça, ça nous donne le sourire aux lèvres. Quelqu’un a déjà dit que, quand on ne réussit pas à sauver son union, on se doit au moins d’essayer de réussir sa séparation. Nous sommes donc sur la bonne voie et sereins surtout! Maintenant, on regarde vers l’avant et on vit pour le meilleur», a écrit l’artiste de 50 ans.

De son côté, Marie-Mai a elle aussi partagé la même publication sur son compte Instagram public. Ensemble depuis 2016, la paire avait accueilli la petite Gisèle en février 2017.

Dès les premières minutes de la publication en ligne, elle avait déjà recueilli de nombreux commentaires de la part de fans et d’abonnés qui souhaitent à Marie-Mai et à David la meilleure des chances pour la suite des choses.

On se joint à eux pour faire de même.

