Lea Michele de Glee aborde les rumeurs selon lesquelles elle ne sait ni lire ni écrire

Lea Michele a traversé une «période intense» alors qu'elle réfléchit à son comportement sur son lieu de travail après avoir été accusée d'intimidation et d'être une diva en 2020.

Cette année-là, Samantha Ware a accusé la star d'avoir agi de manière scandaleuse et de s'être comportée avec des «microagressions traumatisantes» sur le plateau de Glee fin 2014, ce qui a conduit d'autres personnes à partager leur point de vue, révélant que l'actrice était «désagréable» au travail.

• À lire aussi: Une vieille entrevue étrange de Céline devant des ados refait surface

Lea Michele, qui s'est excusée à l'époque, a déclaré au New York Times que ces allégations ont suscité un «intense moment de réflexion» qui l'a aidée à être mieux équipée pour assumer le premier rôle de la pièce Funny Girl de Broadway à partir de la semaine prochaine.

«Je comprends vraiment maintenant l'importance et la valeur d'être un leader. Cela signifie non seulement aller faire du bon travail quand la caméra tourne, mais aussi quand elle ne tourne pas. Et ça n'a pas toujours été la chose la plus importante pour moi. Tout le monde ici a traversé beaucoup de choses, et je dois juste arriver, être préparée, faire du bon travail et être respectueuse du fait que c'est leur espace», a-t-elle confié.

• À lire aussi: «Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça?»: le message vocal de Britney Spears en 5 passages marquants

Lea Michele a refusé de répondre aux allégations spécifiques de Ware, car elle ne «ressent pas le besoin de gérer les choses» à travers les médias, cependant, elle a reconnu que son style de travail est intense.

«J'ai un avantage sur les autres. Je travaille très dur. Je ne laisse aucune place à l'erreur. Ce niveau de perfectionnisme, ou cette pression du perfectionnisme, m'a laissé beaucoup d'angles morts», a-t-elle déclaré.

La vedette a aussi tenu à faire taire les rumeurs selon lesquelles elle ne sait ni lire ni écrire, rumeurs qui ont pris naissance sur Internet il y a quelques années.

• À lire aussi: J-Lo et Ben se sont mariés pour la deuxième fois en un mois



Se disant «triste» de savoir qu'elles se propagent toujours, elle a déclaré: «Je suis allé sur Glee tous les jours, je connaissais mes répliques tous les jours. Et puis il y a une rumeur en ligne selon laquelle je ne sais ni lire ni écrire? C'est triste. C'est vraiment le cas. Je pense souvent que si j'étais un homme, vraiment ce ne serait pas le cas».

Lea Michele endosse le rôle principal de Fanny Brice dans la reprise de Funny Girl à Broadway le 6 septembre.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s