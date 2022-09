Rivière-du-Loup a encore sa grosse statue de la mascotte des Jeux du Québec en 1971 et elle est parfaite

Saviez-vous qu'à Rivière-du-Loup, en plein coeur du Bas-Saint-Laurent, trône une belle statue de phoque depuis 1971?

La ville a accueilli les premiers Jeux du Québec de l'histoire de la province en 1971. Oui, c'est la même année que la fameuse tempête du siècle dont vos parents parlent probablement encore à chaque hiver. Grosse année pareil!

Piloup, un sympathique loup marin avec une belle médaille au cou, était la mascotte de cet événement d'envergure et il est immortalisé depuis ce temps dans le parc Blais.

Il y vit une retraite paisible, maintenant transformé en fontaine/jeux d'eau qui amuse les enfants par temps chaud.

Découvrez tout ça dans la vidéo ci-haut ▲

Voici une statue

Cet été, l’équipe du Sac de chips parcourt les quatre coins du Québec (et peut-être même plus) pour vous présenter des statues dans le cadre de notre nouvelle série Voici une statue.

Avant ce détour par le Bas-Saint-Laurent, on est aussi passé par la Gaspésie, la Montérégie et les Laurentides, Montréal, Québec et autres régions.

Regardez nos autres capsules et découvrez plein de statues du Québec:

