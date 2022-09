Des gens sont fâchés parce que Manon Massé a utilisé le mot «blé d’Inde» au lieu du mot «maïs» sur TikTok

Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la partie peut-être la plus étrange.

Si vous suivez un tant soit peu la PALPITANTE campagne électorale en cours, vous savez que toutes les formations politiques rivalisent de créativité pour «aller chercher le vote des jeunes».

• À lire aussi: 5 fois où le Québec a voté pour changer le cours de l’Histoire de la télé

En ce sens, être prolifique sur TikTok est une très bonne stratégie et Québec solidaire s’y adonne généreusement, en suivant les tendances populaires.

C’est dans ce cadre que le parti co-porte-parolisé par Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé a publié, ce mardi, une courte vidéo de cette dernière qui dévore avec passion un épi de blé d’Inde.

@quebecsolidaire On aime ça les épluchettes. On adore le blé d'Inde du Québec. ♬ son original - Québec solidaire



Mon collègue Adam Bourbonnière a récemment expliqué de long en large la popularité de «IT’S CORN!», une tendance où des gens s’extasient, comme le jeune garçon de la vidéo originale, devant les bienfaits du maïs.

• À lire aussi: «IT'S CORN!»: ce jeune amoureux de maïs devient viral sur TikTok



Les bonnes gens de Québec solidaire ont voulu jouer le jeu de façon sympathique, mais ils se sont fait taper sur les doigts par des commentateurs avides de rectitude.



Alors qu’à plusieurs dans la vidéo (et en vignette), on peut lire les mots «blé d’Inde», ces enthousiastes de la recontextualisation historique se sont empressés de corriger Massé et QS.



«*Maïs», ont écrit plusieurs internautes en réponse à la vidéo.

Capture d'écran / TikTok

Capture d'écran / TikTok

Capture d'écran / TikTok





«Il semble qu’on ne peut plus dire du blé d’****, il faut dire maïs», a même précisé l’une de ces personnes.

Capture d'écran / TikTok

• À lire aussi: «Parce que c’est une île»: la réponse de Patrice Roy à Legault fait réagir



Leur raisonnement est le suivant: comme Christophe Colomb et les autres explorateurs colonisateurs européens qui l’ont suivi se sont trompés et qu’ils n’étaient pas en Inde, il est incorrect, voire humiliant, de qualifier les espèces indigènes de l’Amérique d’«indien» ou «indienne».



Pour les humains, on est 100% d’accord. Pas de chicane, et même pas de débat là-dessus.



Mais pour les plantes, come on!



Est-ce qu’il va maintenant devoir y avoir des traumavertissements avant les épisodes de La Petite Vie sur tou.tv parce qu’ils ne disent pas «Steak, maïs, patates»?



Sondage Comment appelez-vous le délicieux aliment que les anglophones nomment «Corn»? Blé d’Inde Maïs Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s