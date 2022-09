Jason Momoa a rasé ses beaux grands cheveux longs

Jason Momoa a surpris tout l'Internet, ce mardi, en rasant sa longue chevelure qui, pour plusieurs fans, faisait partie de son charme.

Depuis plusieurs années, les cheveux de Jason Momoa faisaient partie intégrante de son look et étaient devenus un signe bien distinctif pour l'acteur américain.





Voilà que ce mardi, la star de 43 ans a étonné (et déçu!) une bonne partie de ses abonnés en dévoilant que sa tignasse était désormais de l'histoire ancienne et qu'il avait rasé le tout pour une bonne cause.



En effet, c'est sur son compte Instagram que l'interprète d'Aquaman a documenté le processus. On peut le voir tenant dans ses mains des tresses faites de cheveux qui, jadis, lui appartenaient.

Pendant qu'une personne derrière lui s'affaire à couper ce qu'il lui reste de cheveux, celui qui est originaire de Honolulu explique qu'il pose ce geste pour sensibiliser les gens à éliminer le plastique à usage unique de leur quotidien, pour le bien de la planète.



«Aux nouveaux départs! Soyons meilleurs pour protéger notre terre et nos océans. Nous devons sortir le plastique à usage unique de nos vies et de nos mers. Bouteilles de plastiques, sacs en plastique, emballage, ustensiles, tout ça», a-t-il écrit en guise de légende. Rappelons qu'il est lui-même propriétaire de sa propre compagnie de bouteilles d'eau réutilisables, Mananalu.

Par le passé, le public a déjà pu voir Jason Momoa avec les cheveux courts, comme ici, en 2013.

C'est par contre la première fois qu'il se rase complètement le crâne.



