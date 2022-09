La reine Élisabeth II est décédée à 96 ans

La reine Élisabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est décédée jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés, et son fils, le prince Charles, lui succède automatiquement.

«La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni, où Élisabeth II était très populaire.

Des problèmes de santé

La monarque de 96 ans, à la longévité record et à l’immense popularité, dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne, avait vu sa santé se dégrader depuis une nuit à l’hôpital il y a près d’un an, pour des raisons jamais précisées.

Elle n’apparaissait plus que rarement en public, ses services évoquant des problèmes de mobilité épisodiques, et déléguait de plus en plus de fonctions à ses héritiers directs, Charles et William.

«Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir bien et reste à Balmoral», avait annoncé le palais, habituellement discret sur la santé de la souveraine, dans un bref communiqué.

Sa famille à ses côtés

Son héritier, Charles, 73 ans, est arrivé avec sa femme, Camilla, à Balmoral, où la reine passe tous les ans la fin de l’été, ainsi que sa fille, Anne.

Un jet de la Royal Air Force s’est posé en après-midi à l’aéroport écossais d’Aberdeen avec ses deux autres enfants, les princes Andrew et Edward, et son petit-fils William, deuxième dans l’ordre de succession. L’épouse de ce dernier, Kate, est restée à Windsor, où leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, passent leur première journée complète dans leur nouvelle école.

Le prince Harry et Meghan Markle, qui vivent en Californie, mais devaient participer à une cérémonie à Londres jeudi soir, ont pris la direction de l’Écosse.

15 premiers ministres

Lors de sa dernière apparition en public, la reine a officialisé, mardi, la nomination de Liz Truss au poste de première ministre, son 15e chef de gouvernement en 70 ans de règne.

Elle avait décidé de rester à Balmoral au lieu de rentrer à Londres, où se passe d’habitude la transition entre les premiers ministres, en raison de ses problèmes de santé.

Record de longévité

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d’Élisabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice.

Elle est restée quasi absente de ce jubilé de platine, ne se montrant qu’à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes.

Élisabeth II est veuve depuis la mort de son époux, Philip, en avril 2021, peu avant ses 100 ans. Le déclin de la santé de la reine, montée sur le trône le 6 février 1952, à 25 ans, après la mort de son père, George VI, a relancé des questions sur l’avenir de la monarchie.

La monarchie ébranlée

L’institution a été ébranlée par une série de scandales ces derniers mois, accusations d’agressions sexuelles aux États-Unis contre son fils Andrew, qui y a mis fin en déboursant des millions de dollars, ainsi que par des allégations de racisme visant la famille royale de la part de son petit-fils Harry et de son épouse, Meghan Markle, désormais installés en Californie et en froid avec le reste de la famille.

L’après-Élisabeth II s’annonce plus compliqué avec Charles, à la popularité bien plus faible. Les Britanniques lui préfèrent le prince William et son épouse, Kate.