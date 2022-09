Legault: «un petit politicien bas de gamme», la santé de la Reine et toutes les autres histoires captivantes de la campagne électorale

Jeudi 8 septembre 2022, nous vivons la première éclipse médiatique de cette campagne électorale.



Comme vous le savez sans doute, la santé de Sa Majesté la reine Elizabeth II est défaillante. Pour être plus précis, elle semble être sur ses derniers milles...



[MISE À JOUR: La reine est morte]

Étant donné qu'une monarchie constitutionnelle, c'est vraiment compliqué, plusieurs observateurs se sont demandé ce qui adviendrait si la Reine passait l'arme à gauche (ce qui va assurément arriver un jour), surtout en pleine campagne électorale.



Pour le Canada, on ne le sait pas.

Mais en ce qui concerne le Québec, n'ayez crainte, on est corrects.



Selon le journaliste Marc-André Gagnon, qui a discuté avec un porte-parole d'Élections Québec, «La Loi électorale ne prévoit pas de disposition particulière en cas de décès de la reine. Le processus électoral suivrait donc son cours».

Vérification faite: "La Loi électorale ne prévoit pas de disposition particulière en cas de décès de la reine. Le processus électoral suivrait donc son cours", indique un porte-parole d'Élections Québec. #QC2022 https://t.co/ixIFE7XHdW pic.twitter.com/dlDUFHUEAh — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) September 8, 2022

Fiou!



Justement, à cet effet, le premier ministre Legault ne semble pas trop tracassé par les ennuis de santé de Sa Majesté.

Il faut dire que Legault a d'autres chats à fouetter depuis sa déclaration incendiaire de mercredi au sujet de l'immigration.



Luc Lavoie est revenu sur celle-ci sur les ondes de LCN, et il n'a pas mâché ses mots.

Un petit politicien sans envergure Legault ne doit pas être élu pic.twitter.com/t27xBWzlc9 — Raymondbingfortin (@Raymondbingfor1) September 7, 2022

Il a qualifié le chef de la CAQ de «petit politicien bas de gamme», rien de moins.



La bonne nouvelle pour la CAQ, c'est qu'ils vont peut-être pouvoir sauver de l'argent sur leurs pancartes parce que quelqu'un a eu la générosité d'en faire imprimer sur mesure.

En ce qui concerne le Parti conservateur du Québec, l'animateur de radio Jeff Fillion a lancé l'idée à Éric Duhaime d'organiser un grand rassemblement au Centre Videotron.

Si @E_Duhaime fait un grand rassemblement au Centre Vidéotron, qui d'entre vous y sera? 🤔

L'idée lancée par @Jefffillion sur Twitter commence à faire son chemin et il en a parlé à @PiluleRouge_CA sur #RadioPirateLIVE 🏴‍☠️ #polqc

Podcast intégral 👉🏽 https://t.co/SHZRiWlTnq pic.twitter.com/ha25aaeggi — RadioPirate LIVE (@RadiopirateLive) September 7, 2022

Sondage Seriez-vous intéressé à aller au rassemblement du PCQ au Centre Videotron? Oui J'aimerais mieux manger un popsicle fait d'eau qui dégoutte d'un climatiseur Partagez votre résultat sur Facebook

Malgré ces temps troubles et toute l'incertitude qui règne, on est quand même contents de savoir que les seins dorénavant moins volumineux d'Hélène Boudreau sont toujours l'article le plus lu sur notre site.

Bonne fin de journée, à demain!

