5 choses à savoir sur le nouveau roi Charles III

Âgé de 73 ans, le prince Charles de Galles – maintenant Charles III – accède au trône après le décès de sa mère Élisabeth II. Étant son fils aîné, il était premier dans l’ordre de succession. Il devient aujourd’hui l’héritier le plus âgé de l’histoire royale britannique. Voici cinq choses à savoir sur le nouveau roi.

Il a épousé Diana Spencer, la fameuse princesse Lady Di en 1981

Beaucoup ne connaissent de Charles que son mariage – et son divorce – avec la princesse Diana, morte tragiquement dans un accident de voiture il y a 25 ans.

C’est en 1981 que l’héritier de la Couronne a épousé Diana Spencer, avec laquelle il a eu deux fils, les princes William et Harry. Ils sont nés respectivement en 1982 et 1984. Au cœur d’une relation trouble avec Diana, il retourné dans les bras de son amour de jeunesse, Camilla Parker Bowles.

AFP Diana, Harry, William et Charles

Après des années de conflits et de controverses dans les tabloïds, le couple s'est officiellement séparé en 1992. Leur divorce a viré à la tragédie nationale avec la mort de la princesse Diana, en août 1997, à Paris. Elle a péri dans un accident de voiture, alors qu’elle se faisait poursuivre par des paparazzis.

Il est le troisième roi Charles

Charles I fut le roi de Grande-Bretagne et d’Irlande de 1625 à 1649. Comme sa grand-mère Mary, reine d’Écosse, Charles I a régné d’une main de fer. Ses fréquentes querelles avec le Parlement ont provoqué une guerre civile. Il a finalement été exécuté en janvier 1649.

Il était marié à Henriette Marie, princesse de France. De leur union est né le jeune Charles, en 1630.

AFP

Après l’exécution de son père, le roi Charles II, qui a soutenu son père pendant les guerres civiles anglaises, a envahi l’Angleterre en 1651. Il a été vaincu à Worcester. Après quelques années en exil pendant la gouvernance de Oliver Cromwell, il est revenu au pouvoir après la mort de ce dernier, de 1660 à 1685.

Charles II a été surnommé «Merry Monarch» ou le «joyeux monarque» pour son côté exubérant et son penchant pour le plaisir. Sous son règne, les théâtres ont rouvert et ont accueilli des femmes sur scènes. Les tavernes ont également attiré des hommes et des femmes partout au pays.

Il est impliqué dans des causes caritatives

Nommé prince de Galles en 1969, Charles III a réalisé son service militaire de 1971 à 1976 dans l’armée de l’air et la marine, avant de se consacrer à ses obligations de prince héritier.

AFP

Dès 1976, il a créé sa première organisation caritative, «Prince’s Trust», qui a depuis aidé plus d’un million de jeunes en difficulté. Il a lancé d’autres organisations depuis, qui ont récolté des millions de livres pour soutenir les causes qui lui sont chères, telles que l’écologie.

Au total, il est président ou bienfaiteur de plus de 420 organisations caritatives.

Et depuis des années, il insiste sur l’urgence d'agir face au réchauffement climatique. «Dans les années 70, c’était presque un visionnaire, mais on le traitait d’excentrique», a souligné Penny Junor, auteur de plusieurs ouvrages sur la famille royale britannique.

AFP

Depuis 2007, il publie son empreinte écologique (3133 tonnes de CO 2 en 2020 contre 5070 tonnes en 2019). En 2008, il a proposé un fonds mondial pour lutter contre la destruction des forêts tropicales. Il a une voiture électrique, et ne mange de la viande que certains jours.

Dans une entrevue télévisée sur le jardinage en 1986, il a affirmé qu’il parlait aux plantes. «Je viens juste parler aux plantes, vraiment, avait-il confié. C’est très important de leur parler. Elles répondent, je trouve».

Sa cote d'amour a fluctué

Le décès de Lady Di a failli lui coûter le trône. Après la mort tragique de la mère de ses enfants, Charles a effectivement vu sa cote de popularité s’effondrer.

Grâce à une campagne de communication solidement menée par ses conseillers, il a limité les dégâts. Pendant un certain temps, il a arrêté de se montrer en public avec Camilla Parker Bowles. Petit à petit, sa cote de popularité est remontée, même si les années Diana n’ont jamais été oubliées.

AFP

Le prince Charles était à 54% d’opinions favorables en août 2021, selon un sondage YouGov, loin derrière la reine (80%), le prince William (78%) ou sa sœur, la princesse Anne (65%). Camilla, duchesse de Cornouailles depuis leur mariage en 2005, plafonne à 43%.

Plusieurs rumeurs ont circulé sur les caprices du nouveau roi: un valet déposerait le dentifrice sur sa brosse à dents, un autre repasserait ses lacets, ou on lui préparerait sept œufs à la coque.

«Il est un peu égocentrique, il a grandi en étant le centre de son univers, avec des gens qui lui disaient qu’il était merveilleux», a déjà expliqué Penny Junor.

Il est immensément riche

Après le décès de sa mère Élisabeth II, Charles hérite du trône, mais aussi de sa fortune privée, un patrimoine colossal qu’il recevra sans avoir à s’acquitter du droit de succession.

Que possédait exactement la défunte reine? Selon le Sunday Times, sa fortune est estimée à environ 370 millions de livres anglaises, plus de 5 millions de plus que l’année précédente.

AFP

Elle vient donc s’ajouter au compte en banque de Charles, dont la fortune est évaluée à près de 87 millions de livres, selon le site celebritynetworth.com.

N’oublions pas l’important portefeuille d’actions et la collection royale de la reine (d’une valeur commune de 100 millions de livres), les propriétés appartenant à la reine, dont le château de Balmoral ou la résidence de Sandringham, ainsi que les célèbres joyaux de la Couronne britannique, légués directement à Charles.

− Avec l’AFP