David Schwimmer se moque de Jennifer Aniston en recréant une photo

Les vrais amateurs de Friends le savent: il n’y a pas que les personnages qui éprouvent de l’amitié les uns pour les autres, les acteurs aussi.

Si la relation entre le personnage interprété par Jennifer Aniston, Rachel, et celui de David Schwimmer, Ross, a parfois été compliquée, ce n’est heureusement pas le cas dans la vraie vie.

Au contraire: plusieurs années après la fin de la diffusion de la série culte, les deux acteurs sont toujours en bons termes. Et on en a encore la preuve aujourd’hui.

Pour le plus grand bonheur des fans de la série, David Schwimmer s’est moqué de Jennifer Aniston, en reprenant - à sa manière - une photo de sa compagne du petit écran.

Sur la photo originale, on peut voir l’actrice de 53 ans, sous la douche, avec la description «Something’s coming 9.8.22».

Schwimmer a répliqué avec une photo un peu moins «sexy» que celle d'Aniston. Sous son cliché, on peut lire ceci: «Une serviette j’espère?».

Il a l’air d’avoir de l’eau dans les yeux. Il a clairement compté mississipilessly.

Les amateurs de la série sont ravis de voir le duo s’amuser comme ils le faisaient dans le temps du Central Perk.

