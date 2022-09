[GRAND SONDAGE] Dites-nous ce qui va arriver aux élections du 3 octobre prochain

Le 3 octobre prochain, les Québécois choisiront François Legault et la CAQ pour diriger le gouvernement du Québec pendant les 4 prochaines années.

Ça, on le sait déjà, et c’est un peu pour ça que l’actuelle campagne électorale n’est pas la plus palpitante qui soit.

Heureusement, d’autres enjeux mineurs animent aussi les discussions.

C’est à ces sujets qu’on veut vous consulter aujourd’hui.

Répondez au mieux de vos connaissances!

Sondage JOEL LEMAY/AGENCE QMI Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, sera-t-il élu dans Camille-Laurin? Oui Non La Coalition Avenir Québec franchira-t-elle la barre des 100 candidats élus? Oui Non GABRIEL CÔTÉ / AGENCE QMI Le chef du PCQ, Éric Duhaime, sera-t-il élu dans Chauveau? Oui Non Québec Solidaire obtiendra-t-iel plus ou moins de sièges qu’aux dernières élections, soit 10? Plus que 10 Moins que 10 10 pile À l’extérieur de l’île de Montréal, le parti Libéral parviendra-t-il à faire élire au moins un.e député.e? Oui Non TOMA ICZKOVITS / AGENCE QMI Pascal Bérubé, du PQ, sera-t-il le seul représentant de son parti à l’Assemblée nationale? Oui Non La CAQ perdra-t-elle ne serait-ce qu’une seule des circonscriptions déjà acquises en 2018? Oui Non Le Parti conservateur du Québec obtiendra-t-il plus ou moins que 15% du vote populaire? Plus que 15% Moins que 15% 15% pile SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI Sol Zanetti, de QS, conservera-t-il son siège dans Jean-Talon? Oui Non Le Parti libéral du Québec formera-t-il l’opposition officielle à l’Assemblée nationale? Oui Non Partagez votre résultat sur Facebook

