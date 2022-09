Il engueule les employés d’un Normandin qui ne veulent pas le servir après la fermeture

Il faut toujours rester poli avec les gens qui travaillent au service à la clientèle, premièrement parce que c’est la chose à faire quand on sait vivre, et deuxièmement parce que sinon, vous risquez de vous retrouver sur le web à vous faire envoyer promener.

C’est le cas de ce Québécois qui a causé une belle scène dans un Normandin du Québec. L’homme n’était vraiment pas content que les employés du Normandin dans lequel il se trouvait cette semaine ne veuillent pas prendre sa commande, et ce, après les heures d’ouverture du restaurant.

L’évènement a été filmé et rendu public sur la page Facebook Tu t’exposes, je t’expose.

On peut entendre le client mécontent se vanter de son salaire de 400 000$ par an et dénigrer celui des employés, qui ont l’air très jeunes.

«Vous vous en cal**** parce que vous êtes payé 15$/heures», lancent-ils aux deux employés qui lui indiquent que le restaurant est fermé.

Ce à quoi la jeune fille répond poliment: «On est tout simplement fermé, monsieur».

L’homme en question hausse le ton et crie après les employés avant de dire que s’il était le propriétaire du restaurant, il jetterait les deux personnes à la porte, comme des poubelles.

Malgré le ton irrespectueux de l’homme, les deux préposés présents lui ont finalement offert une pizza congelée et lui ont offert de faire la transaction même s’ils étaient fermés.

À ce jour, la vidéo cumule plus de 20 000 visionnements et près de 400 commentaires qui écorchent le fautif de l’histoire.

