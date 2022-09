Maxime Bernier demande à ses partisans de payer une de ses contraventions

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu parler de Maxime Bernier et ses idéologies et on se portait quand même bien.

• À lire aussi: 14 moments WTF des politiciens québécois

• À lire aussi: Bernier compare le vaccin obligatoire au viol dans une publication douteuse

• À lire aussi: 10 phrases absurdes du discours de Maxime Bernier après sa défaite

«Mad Max» est de retour et il demande de l’aide à ses partisans pour payer une contravention qu’il a reçue au mois de mai 2021, quand il était à un ralliement à Saskatoon, en Saskatchewan (évidemment).

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, on l'entend demander de l’aide financière à ses partisans au nom de nos droits fondamentaux.

«J’ai reçu une amende en mai 2021 alors que je participais à un ralliement. [...] J’aimerais que vous m’aidiez à payer les frais», lance-t-il.

Il invite ses partisans à faire un don sur son site internet.

Mardi matin, le gars de la Beauce devrait passer devant le juge pour contester sa contravention reçue en mai 2021.

À voir aussi sur Le Sac de chips

s

s