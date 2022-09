L'étrange contraste entre les lieux de rassemblement du PCQ et plus encore...

C'est l'heure de votre moment préféré: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.



L'histoire qui a fait le plus jaser est sans doute celle des comptes impayés d'Éric Duhaime.

Finalement, comme on a pu le lire dans les pages du Journal de Montréal, il ne s'agissait que d'un simple malentendu avec un ami-locataire. Bien entendu!



Parlant du chef du Parti du conservateur du Québec, il a récemment convié ses troupes à deux grands rassemblements, qui ne seront peut-être pas de la même envergure.



Le premier se tient ce mardi à 17 heures à la Casa Grecque du boulevard Daniel-Johnson à Laval, tandis que le second aura lieu vendredi le 16 septembre à 17 heures, au Centre Vidéotron à Québec.

On précise dans l'événement Facebook que le tout se déroulera dans le hall du Centre Videotron (et non, dans l'enceinte principale). Au moment d'écrire ces lignes, 294 personnes ont confirmé leur présence.

Parlant du Centre Videotron, un endroit qui sert souvent de salle de spectacle, Québec solidaire a annoncé son intention d'offrir deux sorties culturelles gratuites supplémentaires aux élèves du primaire et du secondaire.

Aller au théâtre, découvrir la musique, s’initier à la peinture ou faire du cinéma, ce n’est pas un privilège, c’est un facteur de réussite. Nous allons le rendre encore plus accessible dès le début du parcours scolaire de nos enfants. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 13, 2022

Rien ne précise si «aller voir un spectacle de Scorpions au Centre Videotron» pourra être considéré comme une sortie culturelle.



En conclusion, dans le domaine des nouvelles qui ne plairont pas nécessairement aux quelque 60% de gens qui ne votent pas pour la CAQ, voici à quoi pourrait ressembler le Québec au lendemain de l'élection, selon les projections de qc125.com.

(En passant, la CAQ est en bleu poudre).

En même temps, voilà qui risque de donner davantage de munitions aux «quelques intellectuels» qui réclament une réforme du mode de scrutin.



Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

